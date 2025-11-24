Juicio a la mafia nacionalista del tres por ciento

La Audiencia Nacional da inicio este lunes a la vista oral de la causa abierta contra la familia de Jordi Pujol, calificada de "organización criminal" durante la instrucción judicial y protagonista por derecho propio de uno de los mayores casos de corrupción de nuestra historia democrática. Solo el inmenso latrocinio de los ERE andaluces puede competir en términos cuantitativos con la corrupción del nacionalismo catalán, controlado por la familia Pujol en las dos décadas en que el patriarca estuvo presidiendo el Gobierno regional de Cataluña.

Las investigaciones de la Audiencia Nacional comenzaron en 2012, cuando una examante del primogénito de Pujol declaró haberlo acompañado a Andorra a depositar grandes sumas de dinero en metálico. A partir de ahí comenzaron a aflorar nuevos datos sobre los movimientos de dinero opaco que llevaban a cabo los siete hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola, todos ellos imputados por tráfico de influencias, cohecho, delito fiscal, blanqueo de capitales y prevaricación, entre otros delitos.

El estallido del caso obligó al patriarca de la "organización criminal" a realizar una declaración pública en términos ridículos, atribuyendo el enorme enriquecimiento de su familia a una discreta herencia de su padre, Florenci Pujol, que el ex presidente catalán se ofrecía a regularizar para dar carpetazo al escándalo. Pero los continuos viajes con maletines de dinero a Andorra coordinados por Marta Ferrusola y su hijo mayor -La madre superiora y el capellán en la jerga de la banda-, y los movimientos de fondos hacia paraísos fiscales utilizando empresas fantasma creadas a nombre de los demás hijos del clan, suscitaron el celo de las autoridades para seguir instruyendo un caso de enormes ramificaciones que comienza a juzgarse en la Audiencia Nacional.

Hoy comparece también ante la justicia el nacionalismo catalán, hegemónico en la política de Cataluña durante décadas, en las que la corrupción política tenía un carácter sistémico, como sus protagonistas dejaron entrever en no pocas ocasiones. Lo hizo el propio Jordi Pujol en su comparecencia parlamentaria de septiembre de 2014, dos meses después de tratar de convencer a todo el mundo de que el enriquecimiento apabullante de su familia procedía de una herencia olvidada. En aquella ocasión, Pujol amenazó a los presentes en la comisión del Parlamento de Cataluña advirtiéndoles de que "Si se va serrando la rama de un árbol al final cae toda la rama y todos los nidos que hay en ella. Piensan que solo caerá uno, pero no: caerán todos".

Otro tanto hizo Pasqual Maragall en la famosa sesión del parlament de febrero de 2025 a cuenta del hundimiento del barrio del Carmel, cuando al frente del Ejecutivo catalán replicó a Artur Mas que "su problema es el 3%", en clara referencia al entramado de comisiones ilegales que caracterizaron a la política catalana durante la larga etapa de gobierno de Convergencia i Unió.

El PSC, sin embargo, pasó de denunciar la corrupción pujolista a homenajearla a través de Salvador Illa, que convocó a Jordi Pujol este año pasado en la sede de la presidencia de la Generalidad para reconocerle sus esfuerzos en "el gran avance de país" que habría experimentado Cataluña durante los 23 años que estuvo en el poder.

El juicio que hoy comienza en la Audiencia Nacional determinará las responsabilidades penales de los miembros de una familia que manejó Cataluña a su antojo durante más de dos décadas, aunque la desvergonzada clase política catalana, con el PSC sanchista en primera línea, trate de normalizar uno de los mayores casos de corrupción del continente europeo con la ridícula altanería que le es consustancial.