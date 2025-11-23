La defensa de la familia Pujol, encabezada por el afamado penalista Cristóbal Martell (el abogado de Messi en los pleitos con Hacienda), sostiene que el patriarca y expresidente de la Generalidad durante más de veinte años no está en condiciones físicas ni mentales para defenderse. Aducen un quebradizo estado de salud y un deterioro cognitivo "moderado" con marcadores de alzhéimer en la sangre. Son ya 95 años.

Los letrados entienden que los magistrados de la sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional encargados del juicio atenderán los diversos informes médicos que detallan el grado de incapacitación de Jordi Pujol y que finalmente será eximido de someterse a un largo proceso judicial. Habrá corrido pareja suerte a la de su esposa, fallecida el año pasado y que en 2021 fue exonerada tras constatarse que sufría la enfermedad de alzhéimer.

La previsible exoneración de Pujol puede contribuir a despolitizar el juicio. Durante los últimos años, Jordi Pujol ha sido objeto de homenajes y reconocimientos, se le ha paseado por reuniones de expresidentes y se ha restaurado su imagen pública, pero la confesión de poseer una fortuna no declarada en el extranjero barrió su prestigio político y canceló su autoridad moral.

Los letrados de la familia jugarán además la carta de las supuestas irregularidades en un caso cuya investigación comenzó en 2010, se extendió durante una década y se acabará juzgando tres lustros después.

Esté o no presente Jordi Pujol, se le juzgue por videoconferencia o sea exonerado, se juzga el pujolismo, un sistema corrupto que rigió Cataluña durante más de dos décadas y con el que la familia Pujol logró una fortuna y un patrimonio muy difíciles de calcular.

Durante años, la familia Pujol-Ferrusola encarnó las virtudes cardinales del catalanismo. Jordi Pujol, el patriarca, era considerado un asceta, un hombre sin el más mínimo interés por el dinero a pesar de haber fundado con su padre, don Florenci, aquella catastrófica Banca Catalana.

Su historia política comienza en 1960, cuando fue encarcelado por los "Hechos del Palau", la distribución de unos panfletos en el Palau de la Música (uno de los grandes monumentos históricos de la corrupción política de Cataluña) en contra de Franco.

"La falta de libertad es absoluta y sólo es atenuada por el estado de corrupción en el que vivimos. El General Franco, el hombre que pronto vendrá a Barcelona, ha elegido como instrumento de Gobierno la corrupción. Ha favorecido la corrupción. Sabe que un país podrido es fácil de dominar, que un hombre comprometido por hechos de corrupción económica o administrativa es un hombre prisionero. Por eso el régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública y económica. Como se hace en ciertas profesiones indignas, el Régimen procura que todo el mundo esté enfangado, todo el mundo comprometido. El hombre que pronto vendrá a Barcelona, además de un OPRESOR, ES UN CORRUPTOR".

Ese fue el texto ideado por Jordi Pujol, todo un alegato contra la corrupción y contra quien "sabe que un país podrido es fácil de dominar, que un hombre comprometido por hechos de corrupción económica o administrativa es un hombre prisionero".

Pujol fue condenado a siete años de prisión y excarcelado tras cumplir dos años y medio en el centro penitenciario de Torrero, en Zaragoza. Leído en la actualidad, el texto contra Franco remite de manera directa, casi explícita, a algunos de los principales rasgos de lo que fue el régimen pujolista: la corrupción como instrumento de gobierno y el fomento de la inmoralidad económica.

Con el aval de haber pasado por una cárcel franquista, Pujol gozó de una autoridad moral indiscutida. La gran farsa incluía la proyección de una imagen de austeridad monacal, un halo que impregnaba también a su esposa, doña Marta Ferrusola. En público y de cara a los medios, los Pujol Ferrusola representaban a la perfección los valores de ahorro, esfuerzo, mérito y discreción, una familia perfecta, a la par que numerosa, bendecida con siete hijos que crecieron en ausencia del padre, dedicado a construir Cataluña. Sus apellidos inspiraban una mezcla admiración y respeto.

El primogénito

Las mordidas se ejecutaban en nombre del padre, en la seguridad que el "molt honorable" estaba al caso de las andanzas de su primogénito. Los detalles son tan escabrosos como el descontrol documental de Jordi Pujol Ferrusola (1958), que ni siquiera se preocupaba en simular los informes por los que cobraba cantidades millonarias. Cobraba por todo, hasta por hacer llamadas. El "hereu" es el personaje central de la trama. Los testimonios sobre JPF son abundantes, truculentos, excesivos. Jordi Pujol Ferrusola ha dejado huella en todos los sitios por los que ha pasado. El relato de sus andanzas públicas muestra a un personaje déspota, altanero y maniobrero. Un tipo nada discreto en el plano corto, que se las daba de hábil y que se paseó por Cataluña como quien deambulaba por la finca familiar.

Un hombre casi sin amigos

Cuesta encontrar testimonios favorables al primogénito de los Pujol-Ferrusola. Consta que no tiene muchos amigos y consta también que no se ha preocupado precisamente por fomentar su popularidad con las dotes de la simpatía y la urbanidad. Es más Ferrusola que Pujol, aunque dispone del carácter despótico del que hacía gala el padre así como de otros defectos paternos que hacen de contrapeso al notorio carisma que tuvo "president".

Quienes lo sufrieron en las cercanías de su padre y se atrevieron a advertir al "president" se encontraron con el perfil más severo y atemorizador de Pujol, para quien el tema de su hijo Jordi era tabú y lo decía sólo una vez. Con esa actitud del padre como patente de corso, las peripecias mercantiles de JPF resultaban más escandalosas que los coches deportivos que comenzó a atesorar con pasión de nuevo rico.

La actividad profesional de Jordi Pujol Ferrusola era el "asesoramiento", "intermediación" y "consultoría" en ámbitos inmobiliarios, medioambientales y en el sector energético, lo que le proporcionaba desproporcionadas ganancias. JPF no ha podido justificar documentalmente ninguno de los informes facturados por su empresa a diversas constructoras, pero no cabe duda de que sus consejos estaban muy bien pagados.

"Las millonarias comisiones que consideramos no justificadas percibidas por Jordi Pujol Ferrusola tienen su génesis en un negocio mayormente involucrado con el área pública de la Administración que, según medios de comunicación públicos, fue inicialmente concedida por quien en esos momentos era consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felipe Puig, hermano de Jordi Puig, quien participa con Jordi Pujol Ferrusola en variopintos negocios que dejaron pingües beneficios a ambos. (...) Los beneficiados por la adjudicación, las sociedades FCC y Grupo Copisa, de forma indirecta han derivado millonarios caudales al patrimonio personal de Jordi Pujol en los últimos años", se puede leer en uno de los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, aquella Udef de la que Pujol padre preguntó "¡¿Qué coño es la Udef?!".

Un "cagón consuetudinario"

El primogénito extendió sus negocios fuera de Cataluña, pero sin la coartada paterna todo salía mal. Uno de sus socios argentinos lo definió en estos términos: "cagón consuetudinario", es decir, un estafador habitual. De todos los hijos, el primero es el que más petición de pena afronta, un total de 24 años por asociación ilícita, blanqueo, cinco delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Marta, la "reina del cava"

Marta (1959) es la segunda hija. De profesión, arquitecta. Participó en varios encargos de la Generalidad. El detalle más chusco de su biografía fue el empeño de su madre en que fuera proclamada la primera reina del cava con 23 años. Corría 1982, año del Mundial y segundo de mandato de su entonces poderoso padre. Carga con una petición fiscal de ocho años.

Josep, el menos Pujol de los Pujol

El tercero de la saga, Josep (1963), es definido como el menos Pujol de los Pujol. Ha intervenido puntualmente en los medios de comunicación para defender el honor de su familia. Fundó una consultora llamada Europraxis que recibía encargos de la Generalidad. Fue vendida a Indra por 44 millones de euros.

El currículo de Josep es apabullante. Ha pasado por empresas como Credit Suisse España, Laboratorios Favea, Mercados y Gestión de Valores, Projectes Barcelona, etcétera, etcétera. La Fiscalía pide para él 14 años de cárcel.

Pere (1966) es ingeniero agrónomo, experto en energía eólica. Su consultora también recibía encargos de la Generalidad.

Oriol (1967) fue el que se dedicó a la política hasta que el caso Pujol y el caso de las ITV se lo llevaron por delante. Al igual que su hermano mayor, ya conoce la cárcel. Pasó una breve estancia, dos meses y medio hasta que se le concedió el tercer grado. Todas sus opciones políticas se agotaron el día que su padre confesó la fortuna oculta en el extranjero.

Artur Mas, Felip Puig así como los indultados y amnistiados Josep Rull y Jordi Turull formaban junto a Oriol Pujol un grupo en Convergencia denominado "los talibanes" por sus inclinaciones radicales. La petición fiscal para Oriol es de ocho años de cárcel, igual que en los casos de los hermanos más pequeños, Mireia (1969) y Oleguer (1972).

Quien asume una acusación mayor es la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, para quien la Fiscalía reclama 17 años de cárcel.

Otros acusados

Pero los hijos no son los únicos acusados en el caso Pujol. Hay 17, entre ellos empresarios de la familia Sumarroca, amigos y compañeros de negocios de Marta Ferrusola y de algunos de sus hijos, así como Carles Vilarrubí, chófer y confidente de Pujol en la primera campaña política del expresidente recompensado en su momento con grandes cargos en la Generalidad, como el control de Catalunya Ràdio y TV3, exvicepresidente del F. C. Barcelona y esposo de Sol Daurella, una de las grandes fortunas españolas.