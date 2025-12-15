La ciencia del terror y Sánchez

​Si nadie se priva de decir que lo peor está por llegar, eso significa que el sanchismo aún no está muerto. Morirá, si es que muere, matando. Esta no es una opinión personal, sino una expresión recogida del "sentir de la calle", de los ciudadanos mejor informados de España, y de las declaraciones hechas por algunos dirigentes políticos. "Lo peor", repiten y repiten los más enterados de los males de España, "está aún por llegar".

​¿Qué puede ser eso, ese mal mayor, que pueda dar apoyo a un gobierno corrupto, depredador delictivo y depravado? ¿A qué terrible acto se refieren esos heraldos de malas noticias que aún puede darle auxilio a un gobierno en descomposición? ¿Cuál será esa concreta maldad intuida por los políticos profesionales y los ciudadanos de a pie que daría alas al gobierno de Sánchez para mantenerse en el poder? No hace falta ser muy inteligente ni tampoco un gran conocedor de la historia de España para adivinar que solo una acción terrorista, algo parecido a lo del 11-M, por no citar el asesinato de Calvo-Sotelo que dio lugar a la Guerra Civil, podría retrasar, desviar e incluso detener la caída del gobierno más autoritario de Europa.

​Si ese diagnóstico tuviera alguna verosimilitud, y no seré yo quien lo cuestione, estaríamos viviendo, por un lado, el final de lo que queda de Estado de derecho, y, por otro lado, estaríamos asistiendo ya a un momento apoteótico de un régimen totalitario, pues que ha introducido en todo el cuerpo social la "idea", el alevoso sentimiento, de que el terror es una forma dominante y hasta "legítima" de mantenerse en el poder. Esta simple conjetura sobre que "lo peor aún está por llegar" es una prueba de que el sistema democrático está moribundo. Nos quieren acostumbrar para que normalicemos la amenaza de terror. Se está ensayando una nueva modalidad terrorífica. Y, sobre todo, muestra que el régimen de terror funciona. Ya lo creo que funciona y sino que digan lo contrario los de Bildu-ETA. El terror, sí, es el arma que mejor ha utilizado Sánchez. La prueba está a la vista. Los exterroristas de ETA y los golpistas catalanes son sus mejores aliados.

​Y es que Sánchez es el precipitado final de la historia del socialismo. Nadie ha dominado mejor que el PSOE la ciencia del terror en la historia de España. Nadie ha utilizado ese "saber" con mayor solvencia que el PSOE en el siglo XX y, por supuesto, ha sido clave para que en el siglo XXI obtuvieran el poder Rodríguez Zapatero y, más tarde, Sánchez. ¿O cree alguien que Bildu y los de Junts van a retirar su apoyo a Sánchez? Nunca. Y si lo hacen, será porque ellos corren peligro de muerte. Los socialistas y los comunistas, los separatistas vascos y catalanes, por separado o en coalición, han sido siempre maestros en la propaganda, y, cuando esta ha fallado, han inventado nuevas modalidades de terrorismo. La última está por todas partes: "Esperad, españoles, sed pacientes, porque lo peor aún está por llegar". Y es que nada desmoraliza y somete más a los pueblos que la ciencia del terror. Y, mientras tanto, Feijóo pide un debate extraordinario para que el científico del terror explique la poca empatía que tienen los dirigentes socialistas por las mujeres… De risa.