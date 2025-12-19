La superioridad moral, espejito mágico

Hay escudos legendarios, como el de Aquiles, que mostraba un precioso microcosmos de la civilización, el de Zeus y Atenea, de nombre la Égida, el del rey Arturo, Pridwen, y otros más terrestres pero célebres, como el Scutum, el escudo de la legión imperial romana. A ninguna de esas categorías pertenece el escudo que utiliza el PSOE para protegerse del efecto corrosivo de sus escándalos, pero es bueno saber cómo se llama el artefacto. Lo malo es que tiene un nombre sin leyenda, que anticipa sus escasos poderes para proteger, justificar y exculpar. Se llama "estructural" y no hay día que no lo saquen, a ver si hay suerte. La secuencia socialista va así: corrupción y machismo son problemas estructurales, por lo que son inevitables, de modo que el hecho diferencial reside en la manera en que se reacciona ante ellos. Como decía Joaquín Coll en su columna, con esta pirueta "el foco se desplaza del hecho al relato, de la gravedad de lo ocurrido a la escenografía de la respuesta". Cuando estás bajo el chorro de los escándalos, todo desplazamiento de lo sustancial a lo accesorio es buscado y bienvenido.

La entrada en escena de lo "estructural" persigue que la crítica rebote en lo inevitable, no se juzgue al PSOE por lo que han hecho sus corruptos y acosadores y no se le pidan más responsabilidades cuando ya están fuera del partido. Un problema de esta argucia es que "estructural" es una abstracción, mientras que el tipo con la bragueta abierta es muy concreto y a ras de tierra. Por más que en el sector de la izquierda tengan costumbre de achacar males y delitos a abstracciones tipo "el sistema", la gente se suele cabrear con el criminal, el corrupto y el baboso concretos. Piensa sensatamente que tienen culpa y también que la organización tendrá alguna responsabilidad, sobre todo si los granujas no son mindundis, sino peces gordos. El truco socialista no es eficaz cuando trata de difuminar los hechos en una noche estructural donde todos los gatos son pardos. Pero su eficacia protectora aumenta cuando insta a la comparación y reafirma dos principios sagrados: "los demás son peores" y "nosotros somos mejores". Estructuralmente.

En la apelación a un sentimiento arraigado en la izquierda como es el de la propia superioridad moral está el secreto de las maniobras de distracción socialistas. Cualquier duda, cualquier problema de conciencia se resuelven mediante la certeza de ser moralmente superior. "Somos mejores" es el salvavidas para zozobras como esta, pero también explica la supervivencia de los peores. Porque sirve de salvoconducto para que corruptos, acosadores y otras gentes de mal vivir puedan pasar tranquilamente todas las aduanas. La superioridad moral, fusionada con el poder, compone un blindaje perfecto. El corrupto y el acosador se sentirán protegidos por un sentimiento de superioridad moral que haya perdido cualquier trazo de origen sincero y sea, como es hoy, puro fingimiento de virtud. Un artificio que se mantiene con la ayuda de todos. Y qué imagen más notable de la virtud fingida que la del propio Sánchez, que nunca se distinguió por su naturalidad, en sus palabras y expresiones sobre los escándalos que le rodean. Pocas veces ha parecido más fariseo. Claro que el único gesto auténtico que podía hacer no quiere hacerlo. La superioridad moral, el "nosotros somos mejores", le susurra lo que quiere oír: ¡quédate! La superioridad moral es el espejo mágico que siempre dice lo que quiere oír quien lo atesora.