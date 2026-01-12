Yo suelo usar la inteligencia artificial para ganar dinero, pero hoy he recurrido a ella con el propósito de no perderlo; más en concreto, para tratar de impedir que me lo quiten los catalanes. Y es que le acabo de preguntar a Chat GPT si resulta cierto eso que andan pregonando Oriol Junqueras ( ¡Dios mío!, ¿no le dirán nada en su casa por ir vestido así a la capital? ) y la consejera de Economía de la Generalitat, que es una señora del PSC de la que no me acuerdo cómo se llama.

Porque Junqueras, el del torpe aliño indumentario, y la señora del PSC no paran de repetir que su nuevo apaño de financiación asimétrica, el que oportunamente se acaba de destapar aprovechando que Trump pasaba por Caracas con la cimitarra, contempla, si bien únicamente en el caso de Cataluña, el principio de ordinalidad propio de Alemania y sus länders. Un viejo cuento chino, ese del reparto de las pelas en Alemania, que ya intentaron colar Jordi Pujol y Duran Lleida en tiempos de María Castaña. Nada nuevo, pues, bajo el sol. Pero antes, ya se sabe, era mucho más complicado desmentir con evidencias probatorias esas trolas recurrentes de los catalanistas. Sin embargo, gracias a la IA, ahora le das a un simple botón y solo con eso basta para que queden en pelota picada Junqueras, el compañero Sánchez, la siempre locuaz Montero y la señora del PSC.

Porque esto, muy resumido, es lo que te revela Chat GPT cuando le interrogas sobre el asunto: "No, no es cierto. De hecho, el Tribunal Constitucional alemán ha rechazado explícitamente que exista un derecho de los 'länder' ricos a mantener su posición relativa tras la redistribución (...) En distintos momentos, 'länder' donantes, como Baviera o Hesse, han quedado con capacidad fiscal por debajo de otros receptores tras el proceso de redistribución. Esto es incompatible con la ordinalidad. En conclusión, no existe en Alemania una regla jurídica que garantice que un 'länd' que aporta más quede siempre por encima de otro tras la redistribución. ¡Horror, Chat GPT también es lerrouxista!"