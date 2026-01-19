Solo Tezanos confía en Sánchez

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas declara al PSOE ganador de las elecciones generales si se celebraran en estos momentos, una conclusión asombrosa pero plenamente coherente con la trayectoria del organismo estatal.

El barómetro de enero otorga una amplia victoria a Pedro Sánchez, que mejoraría sus expectativas respecto al pasado mes de diciembre y dejaría la candidatura encabezada por Alberto Núñez Feijóo casi 9 puntos por debajo. Hay que destacar que las encuestas del estudio (más de 4.000) se realizaron tras las elecciones de Extremadura, en las que el PSOE sufrió una debacle en toda regla, y en plenas negociaciones de Sánchez con Junqueras para acordar el nuevo modelo de financiación para Cataluña, que ha provocado el rechazo categórico del resto de comunidades autónomas, incluidas las dos del régimen general en manos del PSOE.

Más sorprendente si cabe es la proporción de votos entre los bloques de izquierda y derecha, que Tezanos sitúa con una diferencia de tan solo 0,8 puntos a favor del segundo. Esta importante conclusión del CIS, puesto que de ella dependería el color del futuro gobierno, va en contra de la percepción general tras los últimos acontecimientos que han marcado la vida política española y, por supuesto, de todas las encuestadoras privadas que trabajan en el ámbito de la demoscopia, las cuales otorgan una victoria contundente al centro-derecha, al que sitúan en torno a los 200 escaños.

Tezanos presume de la certeza de sus vaticinios y esgrime como aval la última encuesta del CIS antes de las elecciones generales de 2023, donde acertó con el porcentaje de voto de los socialistas. Sin embargo, el organismo dependiente del ministerio de Presidencia erró estrepitosamente en la intención de voto del PP y Vox, un fiasco recurrente en todas las encuestas del centro dirigido por el socialista Tezanos, que aplica a los datos brutos una cocina que siempre beneficia a su partido.

Aunque para el CIS sea un dato que pasa prácticamente desapercibido, lo cierto es que el voto joven se está volcando mayoritariamente con el PP y Vox, que arrasan en intención de voto en esa franja tal y como acredita el último estudio publicado este pasado fin de semana por el diario El Mundo. Sánchez lo sabe y por eso su Gobierno no deja de lanzar globos sonda con aquellos asuntos que más preocupan a la juventud española, como el problema de la escasez de vivienda.

Parece claro que los sanchistas confían más en las empresas demoscópicas privadas que en el CIS de su colega Tezanos a la hora de idear nuevas estratégicas electoralistas. Porque lo que hace el sondeador estatal no es analizar asépticamente la opinión ciudadana y ofrecer de manera leal unos resultados ajustados a la realidad. Lo del CIS, con Tezanos al frente, consiste en trabajar de manera indecorosa a favor de la izquierda, cocinando los resultados para permitir que Sánchez llegue a la inevitable cita electoral con alguna garantía que impida la catástrofe vaticinada por todas las empresas del sector.