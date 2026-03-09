Escudo de las Américas y la Carta de Madrid

El Escudo de las Américas, la coalición político-militar formada por 17 países americanos, liderados por EE.UU., contra los cárteles de la droga y para poner punto final a los Estados narco-terroristas del continente americano, podría perfectamente vincularse a la iniciativa de VOX a favor de la seguridad y la libertad en el mundo "hispánico" (iberoesfera), según se expone en la Carta de Madrid impulsada por el Foro de Madrid, plataforma de debate intelectual y político de la Fundación Disenso. Así lo ha interpretado Hermann Tersch, europarlamentario de VOX. Creo que está muy bien visto y expresado. Yo también suscribo esas estrechas relaciones. Más aún, dirían que son obvias. Esas iniciativas defienden los mismos valores con medios distintos, la primera tiene un contenido militar, mientras que la de Vox es de carácter intelectual.

El Escudo de las Américas no es un espacio intelectual de debate sino una genuina alianza práctica, o mejor, una maquinaria de represión formada por los ejércitos y las policías de esos países contra el narco terrorismo. Esto ha quedado muy claro en la breve intervención del secretario de Guerra, Pete Hegseth: "Esta coalición no es una organización que va a celebrar conferencias y publicar documentos ("white papers"). No existimos para eso. Es una coalición de acción de países afines que van a poner sus capacidades en juego bajo liderazgo estadounidense." (This coalition is not just an organization that's going to hold conferences and release white papers. That's not what we exist to do". "It's an action coalition of like-minded countries who are going to bring their capabilities to bear with American leadership") Es prioritario la lucha militar contra los cárteles del "narcoterrorismo" a través de una estrategia de común de defensa y seguridad.

No es, en efecto, el Escudo de las América un foro intelectual de discusión para combatir el narco, sino que es alianza de carácter militar contra el narcotráfico con el objetivo final de la creación de un bloque de seguridad liderado por Estados Unidos para combatir a los cárteles y otras amenazas en Hispanoamérica. Sin embargo, esta coalición no puede dejar de verse como un resultado, una mediación o, sencillamente, una manera de enfrentar todo eso que han estudiado y teorizado los de Foro Madrid, cuyos objetivos fundamentales, según se reflejan en la Carta de Madrid, se concentran en la defensa de los valores occidentales, especialmente la seguridad y la libertad, contra los regímenes totalitario. Por cierto, la mayoría de los dirigentes de los países del Escudo de las América ya firmaron la Carta de Madrid, que dice modo explicito: "Más de 700 millones de personas forman parte de la Iberosfera, una comunidad de naciones libres y soberanas que comparten una arraigada herencia cultural y cuentan con un gran potencial económico y geopolítico para abordar el futuro. La Iberosfera tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad e igualdad ante la ley. Sus pueblos no están condenados por ningún tipo de determinismo histórico.Sin embargo, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Todos ellos, bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica. La amenaza no se circunscribe exclusivamente a los países que sufren el yugo totalitario. El proyecto ideológico y criminal que está subyugando las libertades y derechos de las naciones tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el Estado de Derecho."

Sí, sí, deben seguir leyendo esa Carta de Madrid, querido lector, para enterarse bien de los objetivos comunes que tiene el partido de Abascal con la iniciativa de Trump. Además, bastaría leer con un poco de atención los papeles de la Fundación Disenso para acabar con el "ideologema" dominante en la prensa española, especialmente en el apartado de la opinión política, que descalifica, cuando no estigmatiza, a VOX por carecer de líderes y equipos atractivos solventes para hacerse cargo de la situación política. ¡Cuánta barbarie y mala fe hay acumulada en el mundo de la "opinión política"! Los dirigentes de VOX son, en el peor de los casos, equiparables a los del resto de los partidos políticos. Quienes los estigmatizan, naturalmente, están descalificándose. No son aptos para el análisis político.