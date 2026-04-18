Desidia e indeptitud

La primera vez que me encontré esta expresión en un texto legal, para calificar la ausencia de valía en una determinada función pública, corrían los años cincuenta del siglo pasado. La cita correspondía a las Ordenanzas Militares de Carlos III, y me impresionó su contundencia y su riqueza, porque ambos términos, perfilan la capacidad/actitud, que califican al sujeto llamado a una función.

Desde entonces, he recordado con frecuencia aquella disposición, cuando la vida me ha ofrecido a diario, ejemplos de los que, llamados al ejercicio público de una tarea/función, cabe decir que son desidiosos en el quehacer – siguiendo el epíteto español del mañana – y además ineptos para acometer la misión encomendada. En la vida pública los encontramos para todos los gustos.

Y esto no es aversión a lo público – porque también aquí los hay de diligentes y capaces – sino porque cuando la desidia e ineptitud se da en el sector privado, no tiene otra solución que languidecer inicialmente, para extinguirse a continuación.

Ha sido el marasmo político que dice gobernar la nación española, el que ha llamado mi atención y avivado el recuerdo de lo que ocupó mi interés en aquella década de los ochenta. Por ello, entré en la nueva norma, que ha derogado la de Carlos III; concretamente, el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero (B.O.E. de 7 de febrero 2009) por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, y con satisfacción veo que, en su artículo 14 "Espíritu militar", viene a reproducir en buena medida el texto derogado de aquellas Ordenanzas de 1768.

Dice así: "El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio; el llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos; el excusarse con males imaginarios o supuestos de las fatigas que le corresponden… son pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas".

¿Cuándo habrá una norma semejante aplicable a los que ejercen funciones públicas de gobierno en la Nación, en las Comunidades Autónomas o en las Corporaciones Locales? ¡Cuánta desidia e ineptitud se alberga en esos órganos!

España, o sea los españoles, estamos a punto de perder más de 31.000 millones de euros de la Unión Europea – del Plan de Recuperación –, si antes del 31 de agosto no acreditamos haber cumplido los hitos pendientes del Plan que, a estas alturas, siguen siendo 224, casi la mitad de los propuestos, sobre diversas materias: energías renovables, digitalización en administraciones regionales y locales, regeneración urbana, reforma fiscal sobre combustibles…

CaixaBank Research ha calculado que los fondos Next Generation podrían tener un efecto sensible en el crecimiento económico de entre un 0,4 y 0,6 del PIB, si se llegaran a cumplir los compromisos adquiridos en el Plan, del que apenas hemos cumplido el 54%, y el fin de agosto está tan próximo, como su renuncia.

Al Gobierno – o gobiernos – se les identifica como poder/poderes ejecutivos; ¿por qué pues tanto retraso en la ejecución? ¿Es la tesis del mañana? Aunque probablemente estemos, ante la desidia e ineptitud más flagrantes.