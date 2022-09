Ofensiva en Jarkov

Dos grandes humillaciones más ha recibido el ejército ruso: Jerson y Jarkov. Son dos pruebas de lo que vengo manteniendo aquí desde el primer día de la guerra: Rusia no es una gran nación militar sino un país en bancarrota dirigido por una banda de desarrapados excomunistas. Rusia es un país con los pies de barro mantenido artificialmente por políticos corruptos occidentales, que fueron comprados por la mafia rusa, y la China totalitaria de Xi Jinping. También la ofensiva de Jarkov se estudiará en las Academias Militares del mundo entero. El número de prisioneros rusos es tan elevado que el ejército ucraniano no sabe qué hacer con ellos. Los datos exactos todavía se desconocen, pero en pocos días el Estado Mayor ucraniano los publicará oficialmente. De momento, levantemos acta de lo obvio: hay un serio problema de mantenimiento de tanto prisionero ruso.

El ejército de Ucrania ha dado otra lección del arte de la guerra en nuestra época. Los rusos no esperaban la ofensiva ucraniana de Jarkov. No supieron prever que la táctica de la sorpresa podría ser practicada por Ucrania. Los ucranianos anunciaron varias veces que seguirían con su contraofensiva en Jerson, pero nada dijeron de Jarkov. Mientras los rusos se preparaban para defenderse en la región de Jerson, estos se dirigieron a Jarkov sorprendiendo a los torpes jefes del ejército de Rusia. Las pérdidas de las tropas rusas son grandiosas; algunos jefes se han suicidado, y entre los soldados y oficiales reina el pánico; los soldados huyen del frente de batalla sin ofrecer resistencia alguna, abandonan el armamento y se rinden en masa. En algunos puntos las tropas ucranianas han penetrado 50 km. en el territorio ocupado por el enemigo, acercándose a las fronteras de la autoproclamada RDA (Donbass). La ofensiva ucraniana sigue avanzando y las tropas rusas todavía no han podido detenerla; al contrario, los ucraniano liberan sus territorios e incluso en determinados lugares llegan hasta la frontera con Rusia.

Y, por otro lado, en el sur, en la región de Jerson, como ha sido contado por este periódico, una parte del ejército ruso ya cayó en una gran emboscada, y sigue sufriendo miles de bajas. Más de 20 mil efectivos rusos no pueden avanzar ni retroceder. No le llegan los suministros ya que todos los puentes sobre el río Dniepr fueron destruidos por el fuego ucraniano. No pueden, pues, recibir ayuda alguna ni por tierra ni por aires. Así las cosas, las tropas ucranianas están machacando literalmente con el fuego de artillería a las tropas rusas. Todos estos datos hacen pensar que en las próximas semanas la región de Jerson será desocupada y volverá a formar parte de Ucrania. El éxito de esa acción amenaza directamente a Crimea.

En fin, pronto veremos con más claridad, según declaran los expertos militares, los resultados reales de estas operaciones del ejército ucraniano en Jerson y Jarkov, pero una cosa es evidente: los fracasos militares de Rusia, por muy limitados que todavía sean, perjudican fuertemente la situación de Putin y su banda, y aumenta la posibilidad de su destitución o un golpe palaciego, que podría ser protagonizado por los propios militares descontentos con la aventura en la que los habrían metido Putin y sus amigotes generales