¡'ABC' resultó un diario progre!

¡ABC es un diario muy curioso! Se supone que es un diario monárquico de derechas, pero se torna tan progre como El País cuando trata temas concernientes al Perú. Eso es fácil de entender: su corresponsal en Lima es Paola Ugaz, muy conocida allá por sus posiciones izquierdistas. Así, sus despachos suelen tener un sesgo zurdo en sus enfoques, mientras que las fuentes que cita casi siempre pertenecen a la izquierda peruana, en sus variantes caviar (progresistas) o radical. Ugaz llega a tildar de "moderados" a ministros marxistas del Gobierno de Castillo (como Pedro Francke o Mirtha Vásquez, que en España integrarían las filas de Podemos) y tiene una fijación obsesiva con los fujimoristas, sus eternos villanos, que de una manera u otra aparecen invariablemente en sus envíos. Se han dado muchas quejas contra su objetividad, pero Ugaz se encuentra blindada incondicionalmente por Carmen de Carlos, una especie de coordinadora de corresponsales hispanoamericanos del diario, coraza que es reforzada por su cercanía a Mario Vargas Llosa, cuya hija progre Morgana es su íntima amiga. Y, como se sabe, Mario es un dios en ABC (que no en el Perú, donde no es muy querido, tanto por su ego insoportable como por esos proverbiales odios suyos que tanto han contaminado la política local y que le llevaron a apoyar irresponsablemente al militar populista nacionalista izquierdista Ollanta Humala en las elecciones del año 2011). Parece que al nuevo director, Julián Quirós, no le interesa que su diario parezca Le Monde cuando trata los temas peruanos. ¡Una pena!

Pero para mi sorpresa, el supuestamente monárquico y derechista ABC puede ser aún más izquierdista que La Sexta respecto al Perú y terminar dejando a Ugaz como modelo de objetividad. El pasado domingo publicaron un enfoque titulado "Muro de la Vergüenza" que más bien daba vergüenza ajena periodística, al rezumar tanta mala leche e ignorancia, con todo un argumentario marxistoide setentero propio del típico chaval primermundista que juega a ser la conciencia de países pobres ajenos, los cuales solo conoce superficialmente en sus breves viajes.

El autor no repara en que Lima, como tantas ciudades hispanoamericanas, lamentablemente se ha llenado de muros, trancas y controles básicamente como defensa frente a la tremenda inseguridad ciudadana, originada por una delincuencia rampante (otra razón, no menor, que origina esos muros son las invasiones informales de terrenos privados). Es muy cierto que es bastante feo observar muros, controles y rejas entre sectores de barrios, pero estos nacen no por un clasismo de apartheid sino porque la gente está muy asustada y desesperada frente a tanta criminalidad. ¿Y quiénes son las fuentes principales del artículo? Un vecino que es militante del oficialista partido comunista Perú Libre y una supuesta periodista que nadie conoce por allá, tan neutral políticamente que afirma que el comunista Pedro Castillo fue "el mal menor" en la reciente segunda vuelta electoral peruana, ideota que el autor parece compartir.

Intrigado, me puse a investigar quién era el padre del brulote. Resulta que es un fotógrafo, no un periodista escrito. Resulta que se llama Álvaro Ybarra Zavala, integrante de la millonaria familia Ybarra, la cual es accionista del Grupo Vocento, propietario a su vez de ABC. Resulta que el autor es nada menos que vástago de Álvaro Ybarra Zubiría, integrante de la directiva de Vocento. Resulta que este fotógrafo metido a cronista sociólogo es el típico niño rico que gusta de hacer safaris culposos tercermundistas, rellenos de pretensiones intelectualoides sociales y con eso que llaman ahora "carácter testimonial". Es decir, se alucina el magnífico héroe sensible ante la desgracia ajena, cuando en realidad no es más que un observador muy simplón y desinformado en sus apreciaciones sobre realidades que son muchísimo más complejas de como las pinta. Seguramente el progre Álvaro Ybarra Zavala goza de tanto espacio en ABC para enfoques tan sesudos porque su acaudalado padre (que debe de vivir en mansiones situadas en barrios mucho más espectaculares que esos distritos limeños que su cachorro describe en su brulote) es un accionista importante de ese diario.

Aldo Mariátegui, periodista hispano-peruano.