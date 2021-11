Las verdades de Rosa Díez

El pasado jueves tuve la oportunidad de presentar y moderar una charla-coloquio con Rosa Díez en la Universidad Villanueva, dentro de un foro, Diálogos Villanueva, que pretende ser un lugar de encuentro en el ámbito universitario, donde se debata y se reflexione en libertad sobre las cuestiones que afectan a los ciudadanos en esta segunda década del siglo XXI.

Durante treinta minutos de exposición y en el coloquio posterior, Rosa Díez hizo un diagnóstico absolutamente certero de la situación actual de España y de los motivos por los que hemos llegado hasta aquí. Para los que la conocemos desde hace bastantes años; para los que la escuchamos todos los viernes en su espacio "Organizando la Resistencia" en Es La Mañana de Federico, nada de lo que dijo supuso una sorpresa, porque si algo tiene Rosa es que es coherente y dice lo que piensa, en público o en privado, en la radio o en un foro universitario.

Dicho lo cual, lo primero que pensé al acabar la charla-coloquio es cómo es posible que el actual PSOE, sus dirigentes, esté en los antípodas de lo que piensan y defienden personas como Rosa Díez, que militó durante treinta años en ese partido –antes en la UGT–; que se forjó en la vida y en la política en el País Vasco en los años en que ETA mataba a los cargos públicos de UCD, AP, PP, UPN y PSE por defender la libertad, la democracia y la Constitución. Hoy, y esto es lo terrible, para la actual dirección del PSOE, el bueno es Arnaldo Otegi y la apestada es Rosa Díez.

Dijo la fundadora y expresidenta de UPyD: "España está en el momento más delicado de su historia democrática, porque ahora quienes quieren destruir el sistema democrático del 78 gobiernan España"; y alertó de un peligro real que se está produciendo:

Es una situación inédita y muy peligrosa, porque la ciudadanía no tiene percepción del peligro, no es consciente de lo que está ocurriendo y por eso no reacciona.