Un jardín de infancia lleno de excusas llamado Atlético de Madrid

Intento imaginar un trabajador normal que, después de cada jornada laboral, llegue al despacho de su jefe y tras un pésimo rendimiento le diga a su superior: "Sí, me ha faltado intensidad hoy, pero no volverá a pasar". Intento imaginar además que ese mismo trabajador haga esto dos veces a la semana más o menos durante seis meses completos. Todo ello sin mejorar ni un ápice su rendimiento, por supuesto. Pero claro, es difícil imaginar eso porque en cualquier trabajo del mundo, si eso pasa, ese trabajador está de patitas en la calle al segundo mes que pone la misma excusa.. En cualquier trabajo menos en el fútbol, como no. En el fútbol, primero echan al jefe y luego ya si eso al futbolista.

Creo que ya es hora de dejarse de paños calientes y de dejar de tratar a la plantilla del Atlético de Madrid como un conjunto de mártires que obligados por su tirano entrenador, del que posteriormente también haré una dura crítica, juegan sin intensidad en todos y cada uno de los partidos. Y digo esto porque lo mínimo que se le pide a un profesional, en cualquier ámbito de la vida incluyendo el de la la burbuja de los futbolistas, es que no te ganen en ganas. Porque la afición del Atlético, como la mayoría, puede aceptar irse a casa con una derrota si tu rival ha sido mejor que tú, pero nunca si ha corrido más que tú, si ha sido más intenso que tú y sobre todo si le pone más narices al asunto que tú. Ayer, el Levante, colista de Primera, se merendó corriendo a todos y cada uno de los futbolistas del Atlético de Madrid y luego en zona mixta el discurso rojiblanco: "No podemos jugar con esta actitud". Sí, si podéis y encima lo hacéis.

¿De verdad alguien se cree que el Atlético perdió ayer contra el Levante solo por el mal planteamiento de Simeone? Fue otra vez una idea de partido pésima por parte del argentino, sin duda. Infumable. Con muy poco sentido teniendo el once que tenía el Cholo, sin embargo, eso no se debe notar en los duelos individuales. Digo nuevamente lo que siento y no me escondo porque es lo que pienso y lo que veo todos los días desde la zona prensa del Wanda Metropolitano: esta plantilla se está escondiendo detrás de la figura de Diego Pablo Simeone. Pongo ejemplos, no solo palabras. Ayer pude ver a Savic dejando escapar a Roger dentro del área con un error de marca propio de un juvenil. No fue gol de milagro ¿Qué hizo Savic? En vez de asumir su error, el central le echó la bronca a Lemar por dejar centrar desde la banda. ¡Tiene narices Savic! Se te va a ti el delantero y la culpa es de tu compañero. Simeone lo vio y se quedó calladito. Voy con más. Kondogbia ayer se encerró solo en todas las salidas de balón. Se cubría solo. El Cholo gritando como un loco que se separase de sus rivales. ¿Qué hizo Kondogbia? Lo mismo que estaba haciendo. Simeone también lo vio y volvió a quedarse calladito. Y así con todos. Los miras y están todo el rato discutiendo, le echan la culpa al compañero, al colegiado, nadie pide perdón por sus errores... eso sí, se acaba el partido y dame micro que tengo una cosa que decir: "No podemos jugar con esta actitud". ¿Quién permite y defiende este jardín de infancia? Simeone.

De verdad, si de mí dependiese, el jugador que saliese otra vez ante los medios a decir la repetitiva frase de "no podemos jugar con esta actitud", para luego volver a jugar con esa misma actitud, se quedaba en la grada como mínimo dos semanas. Por eso no puedo entender a Simeone y su paternalismo con este grupo. Igual que no entiendo cómo puede sacar un centro del campo compuesto por Lemar, Koke, De Paul y Kondogbia para jugar al pelotazo contra el colista. No entiendo ambas cosas, el planteamiento y la gestión. Por eso creo que hay que criticar duramente al Cholo también, porque está tomando decisiones erróneas dentro y fuera del campo. Antes ponía la metáfora del trabajador y a eso tengo que añadir que si el jefe permite que su subordinado tenga un nivel pésimo durante un semestre entero al que hay que empezar a mirar también es al que está al cargo. Responsabilidades, Cholo. Si no te ves con fuerzas para controlar esto dilo y si te ves con ellas, como creo que pasa, pon orden. Igual que cansa el "no podemos jugar con esta actitud" también suena a viejo el "solo nos queda trabajar" que sueltas en cada rueda de prensa. Trabajar y correr, Cholo. Exigir, Cholo. Y el que no pueda con eso, incluyendo al cuerpo técnico si tampoco puede, que entregue las armas.

Ya está bien de vender la moto. Ya está bien de poner excusas. Y ya está bien de decirle a ‘papi y mami’ que la culpa es del profesor que me tiene manía. El profe, que es Simeone, tiene gran parte de culpa en todo esto porque es el jefazo, pero analizando todo el año a nivel táctico, no sé qué mas puede hacer en ese sentido. Primero se le pidió cambiar el 5-3-2. Volvió al 4-4-2 y nada. Luego que si Griezmann desconcertó al equipo con su llegada. Lleva sin estar dos meses y están incluso peor. Se pidió que jugara Joao Félix. Le sacó durante 4 o 5 partidos seguidos y Joao destacó en cero. Hermoso y Felipe, culpables en defensa. Ayer no jugaron. Kondogbia debe jugar. Tampoco ha mejorado mucho la cosa. Al principio debía jugar De Paul y ahora qué malo es De Paul. Sin él o con él, mismo rendimiento. Cuando no estuvo Koke, mismo rendimiento. Bueno, pues que ponga a Correa y Cunha porque Suárez no está. Tampoco funciona. Llorente no puede jugar de lateral. Marcos lleva lesionado un mes y de lateral no funciona nadie y menos Vrsaljko. ¿Qué le queda por hacer en ese terreno? ¿Tácticamente qué le queda por hacer? Ah no, perdón, que es que "no podemos jugar con esta actitud".

En resumen, que ya está bien de excusas y llantos. Si alguien no puede aguantar la presión y exigencia de pelear dos años seguidos por los títulos más importantes, maleta en la puerta y gracias por los servicios prestados. Ni el "no podemos jugar con esta actitud" de los jugadores ni el "tenemos que seguir trabajando" del entrenador. Y bueno, ni mucho menos decirle a la afición otra vez más "necesitamos vuestro apoyo". ¿Qué más os puede dar esta afición que está aguantando una temporada como la actual? Silencio y a correr más que el rival, porque ayer el colista os pintó la cara a todos.