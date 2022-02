En el momento en el que España necesitaba más que nunca una alternativa sólida y fiable ante la amenaza que suponen el gobierno socialcomunista y sus aliados separatistas y filoterroristas; en el momento en el que el centro derecha más angustiosamente reclamaba un liderazgo político y sobre todo moral; en el momento en el que un PP presionado a derecha e izquierda no podía sino buscar la excelencia, Pablo Casado y Teodoro García Egea han arrastrado a su partido por el barro, con una falta de escrúpulos y una indecencia sólo comparables a su torpeza.

Cuando absolutamente nadie cuestionaba su liderazgo, los líderes de Génova 13 emprendieron una guerra que no tenía ningún sentido, que no podían ganar de ninguna forma y con la que sólo podían hacerle un daño enorme al partido y a sí mismos. El resultado ha sido aún peor de lo previsible porque a la locura que suponía el enfrentamiento se ha unido un cóctel de inmoralidad y de estupidez que ni los más pesimistas podían imaginar que anidaban en las plantas altas de la sede popular.

Y mientras Casado y García Egea se inventaban imaginarios agravios, conjuras imposibles y acusaciones que nadie cree, Isabel Díaz Ayuso ha dado muestras más que sobradas de responsabilidad política y de lealtad a su partido. Como ella misma ha destacado en su impresionante comparecencia de este jueves, no sólo ha guardado silencio cuando hace meses que sabía lo que estaba ocurriendo, sino que ha acudido allí donde el PP la ha reclamado, sin ir más lejos a varios actos en Castilla y León en las últimas semanas.

La presidenta de Madrid ha sido, de hecho, la cara opuesta de su partido: al mismo tiempo que la dirección nacional del PP se empeñaba en demostrar que la política puede llegar a ser un juego extraordinariamente sucio, Isabel Díaz Ayuso nos ha enseñado a todos que se puede –y por supuesto se debe– ejercer las más elevadas responsabilidades políticas desde la decencia, la honradez, la lealtad a tus superiores y, sobre todo, el respeto a los votantes y a los principios que, ella sí, no sólo presume de defender sino que defiende todos los días.

Ya antes de este estallido final la disparatada batalla emprendida por Casado y García Egea había hecho mucho daño al PP, pero la situación ha llegado este jueves a un punto de no retorno y sólo queda una salida: los auténticos responsables de esto deben salir del PP hoy mismo y si no lo hacen de motu propio aquellos barones que tienen poder e influencia dentro del partido deben mostrarles la puerta de salida con toda urgencia.

De no hacerlo así y de no hacerlo rápido el que hasta hoy era el principal partido de la oposición y la mayor alternativa a Sánchez se convertirá en un grupúsculo intranscendente, pues la opinión pública no tolera espectáculos como el que el PP está dando y, sobre todo, porque el votante de centro derecha no va apoyar jamás a unos líderes que además de inmorales han demostrado ser unos incapaces.

No es posible esperar más, Casado y García Egea deben salir del PP. ¡Fuera!