Cobradores frente a paganos

La semana pasada el Tribunal Constitucional anuló el impuesto de plusvalía municipal. Lo hizo dando por bueno lo que ya se hubiera cobrado, no obstante haberse hecho en base a una norma inconstitucional. La sentencia rezuma el incontenible deseo de no hacer daño a las arcas municipales. Será porque en España los impuestos gozan de una muy alta estima en la opinión pública. De hecho, al sábado siguiente, la ministra de Hacienda se ufanó en un congreso regional de su partido de ser capaz de arreglar el desaguisado en un santiamén para que los ayuntamientos pudieran seguir engordando a nuestra costa con un impuesto que grava lo que ya ha sido gravado una y otra vez por otros impuestos.

Hace ya tiempo que el PSOE, en particular, y la izquierda, en general, llenan sus propuestas políticas de subidas de impuestos o de creación de otros nuevos porque creen que tales propósitos son acogidos cada vez con mayor entusiasmo por una parte considerable del electorado. De esta manera tratan de comprar el voto de aquellos españoles, por desgracia cada día más, que en términos netos piensan que cobran más del Estado de lo que pagan. Les transmiten la idea de que les conviene que gobierne la izquierda porque sólo ella es capaz de sacar a "los ricos" lo que tienen derecho a recibir.

Esta política de enfrentar a los que cobran con los que pagan es suicida para la convivencia y letal para la economía. No sólo porque es injusta, sino sobre todo porque está basada en una falsedad. El bienestar de los que cobran, ya sea momentáneamente porque están en el paro o enferman, ya sea indefinidamente porque están jubilados, no depende de que gobierne la izquierda, sino de que el Gobierno de turno se ocupe de que el marco jurídico y económico sea el mejor para crear riqueza. Porque es esa riqueza lo que luego permitirá, a través de unos impuestos justos, atender razonablemente a las necesidades de quienes realmente lo necesiten. Y los que pagan han de saber que, aparte de que en algún momento serán de los que cobran, para poder con su esfuerzo generar riqueza, están en un ambiente social y económico pacífico y previsible, lo que exige cobrar impuestos justos y suficientes.

Pero el PSOE en particular y la izquierda en general no transmiten esa idea. Dicen que ellos cobran a los ricos para dárselo a los pobres. Lo hacen con la esperanza de que esos "pobres" les voten. Y para estar seguros de que esos votos bastarán para ganar elecciones aplican políticas que garantizan que los pobres seguirán siéndolo y que cada vez sean más. Baste el ejemplo de las políticas educativas. Aprobar con suspensos significa que irán siendo más los que terminen el bachillerato sin la formación suficiente para acceder a estudios universitarios y a trabajos especializados, a la vez que hará que los títulos se devalúen también para los buenos estudiantes. Los Gobiernos de izquierdas no generan más pobreza por ser torpes. Lo hacen para tener potencialmente más electores a los que prometer subsidios, subvenciones y ayudas. A eso se ha reducido la izquierda.