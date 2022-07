¿Por qué cae Johnson?

(Hace un mes envié un artículo titulado Boris Johnson no está muerto que salió el mismo día en que Libertad Digital publicó otro de José García Domínguez llamado Boris Johnson está muerto. Aparte la curiosidad de que el mismo medio publique el mismo día dos análisis tan opuestos sin buscarlo, es de justicia admitir hoy que él tenía razón y yo estaba equivocado).

Reconocido el mérito a quien lo tuvo, corresponde ver qué es lo que ha provocado la caída del desaliñado primer ministro. La causa inmediata son las mentiras. Celebrar fiestas en contra de la prohibición emitida por uno mismo ofende a todos los ciudadanos obligados a confinarse. Pero, tratar de ocultarlo es todavía más grave. Encumbrar a un puesto de responsabilidad dentro del grupo parlamentario a un acosador sexual es también muy grave, pero lo es más mentir y negar que supiera de sus acosos cuando la realidad es que los conocía perfectamente. También ha sido acusado el primer ministro de no respetar normas muy importantes, como es el protocolo de Irlanda del Norte en el acuerdo del Brexit con la Unión Europea o las normas internacionales que amparan el derecho de asilo en su pretensión de deportar a Ruanda a quienes lo soliciten en Reino Unido durante el tiempo que tarde la petición en sustanciarse.

Todo esto es efectivamente muy grave. Pero peor es la perspectiva electoral de los conservadores. En las recientes elecciones en dos distritos propiedad de los tories, uno de ellos conservador de toda la vida, el partido de Johnson perdió los dos escaños. Las encuestas también vaticinan una derrota a pesar de que la victoria de 2019 fue arrolladora. Los miembros del Parlamento conservadores, que son elegidos por distritos uninominales donde el que gana, aunque sea por un voto, se lleva el escaño y el que pierde, aunque sea también por un voto, se queda fuera, creen que Johnson ya no es caballo ganador y piensan que han de desembarazarse de él antes de enfrentarse a un partido laborista que crece en las encuestas gracias a los errores de Johnson y a haberse provisto de un líder moderado en sustitución del muy radical Jeremy Corbyn.

Hay además otra cuestión que ha puesto de relieve un editorial del Wall Street Journal. Creen en el periódico liberal neoyorquino que la razón principal de la caída de Johnson estriba en que ha hecho con una mayoría de derechas política de izquierdas: subidas de impuestos, fuerte intervención de la economía, carísimas políticas para combatir el cambio climático, redistribución excesiva de la riqueza. Según el editorialista, el electorado no perdona esta clase de devaneos. Aunque el periódico exagerara, no cabe duda de que en muchos partidos conservadores europeos hay una tendencia a conformarse con los dogmas que la izquierda, respaldada por sus poderosos medios, impone como principios inatacables. Es un tema del que aquí en España tenemos hecho un máster. Y a Feijóo no le sobraría leerse el editorial, no vaya a ser que caiga en lo que dice el periódico que ha caído Johnson, que es exactamente lo mismo en lo que cayó Rajoy. Y así le fue.