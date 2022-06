El WhatsApp del consejo de ministros tras el 19-J

Sánchez: ¿Habéis visto los resultados, chicos?

MJ Montero: Nos han dado hasta el carnet de identidad, chiqui.

Carolina Darias: ¿Necesitáis tiritas? Jajajaja.

Luis Planas: Jajjajaja. Me parto, Carol.

Margarita Robles: ¿Saco ya los tanques?

Alberto Garzón: La democracia está sobrevalorada, camaradas. En Cuba no nos pasan estas cosas.

Nadia Calviño: ¡Un respeto a la Constitución!

Alberto Garzón: ¿Cómo dices que va la economía, Nadia?

Nadia: Igual que el seguimiento a tu huelga de juguetes, Alberto.

Isabel Rodríguez: ¡Zasca!

MJ Montero: Bueno, pero que nos quiten los bailao. ¡No veáis qué rebujito el sábado!

Miquel Iceta: ¿Y hubo bailongo?

Pilar Llop: Sí, el de Oltra, pero estamos trabajando en ello.

Luis Planas: jajajajaj, Pili.

Irene Montero: Presi, eso os pasa por no presentar mujeres de candidatas.

MJ Montero: Niña, ¿tú has visto los resultados? Los dos más votados son hombres…

Irene Montero: Entonces igual es que hablaron poco de masturbación infantil.

Miquel Iceta: ¿Bailongo?

José Luis Escrivá: ¿De qué, Irene?

Joan Subirats: En Barcelona estamos muy avanzados en eso.

José Luis Escrivá: ¿Y éste quién es?

Félix Bolaños: Un poquito de control con el grupo de WhatsApp, que ya el otro día se nos coló el Pequeño Nicolás.

Feliz Bolaños ha expulsado a Joan Subirats

Sánchez: ¡Coño, Félix, que este es de los nuestros!

Félix Bolaños ha agregado a Joan Subirats

Fernando Grande-Marlaska: ¡No jodas! ¿Y qué cartera tiene?

Pilar Alegría: Creo que una de Songoku.

Teresa Ribera: De Pokémon, Pili.

Pilar Alegría: Bueno, eso. Es lo mismo, ¿no?

Nadia: De filosofía, no mucho, pero los dibujos animados se los sabe todos…

Sánchez: Un poco de orden. ¿Alguien puede decirme qué falló el 19-J?

Teresa Ribera: Nada, fueron un éxito las elecciones andaluzas, presidente.

Sánchez: Esa es mi opinión también, pero la gente me insulta por la calle. No lo puedo entender.

Félix Bolaños: Entonces tenemos que comunicar mejor, porque la gente percibe que la hemos cagado.

Reyes Maroto: Nada más lejos de la realidad.

Alberto Garzón: ¿Que nade más lejos?

Sánchez: Déjalo.

Margarita Robles: ¿Saco los tanques?

Ione Belarra: Yo sacaría a Franco de la fosa.

Teresa Ribera: Eso ya lo hicimos, Ione.

Sánchez: Gran aportación, Ione, lo estudiaremos. Hay gente que me pide elecciones anticipadas. Si pierdo el Falcon, os reviento. Primer aviso.

José Manuel Albares: Ni caso, presi. He preguntado en mi casa y nadie quiere elecciones anticipadas. Nadie es nadie. En mi casa.

Sánchez: Uffff, me quedo más tranquilo.

Félix Bolaños: Bien. Este verano, cada día de la semana va a salir un ministro. El lunes, Yolanda.

Yolanda Díaz: ¿A contar cosas chulísimas?

Félix Bolaño: No, a tapar el paro.

Sánchez: Brillante.

Félix Bolaños: El martes, Fernando, a ocultar lo de los etarras. El miércoles, Carolina, y el jueves, María Jesús Montero.

Carolina Darias: Hablaré del tema de la protección solar.

María Jesús Montero: Ay, gracias, Félix, es que me encanta jartarme a hablar. ¿Habrá rebujito?

Félix Bolaños: No, María Jesús, tú sales a no decir nada. Y Carolina, ni idea, invéntate otra maldita pandemia.

Joan Subirats: La de la hemorroide del gorila todavía no la hemos sacado, ¿no?

Carolina Darias: Impresionante, Joan. Da gusto tener a intelectuales en el Consejo.

Sánchez: Gracias.

Alberto Garzón: Gracias.

Luis Planas: jajajajaja, Alberto.

Félix Bolaños: Por último, el viernes saldrá a torear Garzón. El sábado, Irene y sus movidas, y el domingo, yo mismo con mi mecanismo.

Alberto Garzón: Dabuti. A saco con las macrogranjas.

María Jesús Montero: Quillo, como te gusta montar el POLLO.

Luis Planas: jajajajaja, estoy LLORANDO.

Alberto Garzón: No lo pillo, Luis.

Joan Subirats: El pollo, como vulgarmente se le conoce, es la cría del Gallus gallus domesticus, un animal galliforme de la familia de los phasianidae, que exhibe dos protuberancias carnosas llamadas carúnculas…

Sánchez: Gracias, Joan.

Pedro Sánchez ha expulsado a Joan Subirats del grupo

MJ Montero: Bravo, jefe. ¡Ozú, qué dolor de cresta!

Teresa Ribero: María Jesús, has hecho un chiste y no te has enterado…

Alberto Garzón: No lo pillo, Teresa.

Sánchez: ¡Dios santo! Es que pierdo el Falcon, con vosotros pierdo el Falcon y La Mareta. A ver, Félix, el resumen.

Félix Bolaños: Sí. Que necesitamos comunicar más.

Sánchez: La idea es que como no sabemos gestionar nada, porque sois lo que sois, lo único que nos queda es comunicar mejor, que es mi especialidad y la de Félix.

Luis Planas: Mentir a mansalva, jajajjaja.

Reyes Maroto: ¡La fiesta de la trola!

Miquel Iceta: ¿Hay bailongo?

Margarita Robles: ¿Saco ya los tanques?

Sánchez: Gracias, chicos. Me vais a hacer echar de menos a Iglesias.

Carolina Darias: Eso a Irene no le pasa.

Luis Planas: Jajajjaaj, festival del humor, Carol.