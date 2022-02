La escalada de tensión entre Rusia, Ucrania y la OTAN está llegando a su punto álgido. Una situación que viene propulsada no sólo por los seis últimos meses de roces diplomáticos y de movimientos de tropas a lo largo del perímetro fronterizo ruso-ucraniano, sino por el supuesto aumento vertiginoso de las hostilidades que en los últimos días está teniendo lugar en los dos oblast o regiones ucranianas que controlan los prorrusos: Donetsk y Lugansk.

Ataques salvajes a guarderías que quedan prácticamente destrozadas pero en las que gracias a Dios no hay ninguna víctima mortal; bombardeos con artillería contra infraestructuras como estaciones eléctricas o de bombeo de agua sin víctimas y con periodistas rusos situados en el sitio preciso en el momento adecuado para grabarlo todo con sus cámaras; o la explosión sin víctimas de un coche-bomba en las cercanías de la sede del Gobierno prorruso de Donetsk.

Millares de ucranianos de ascendencia rusa huyendo despavoridos en autobuses y coches a la frontera por los supuestos ataques indiscriminados del Ejército ucraniano, y que son recibidos con los brazos abiertos por los soldados fronterizos rusos ante un aluvión de cámaras de televisión y fotógrafos. Un éxodo que obedece a un llamamiento a la huida de la población civil por los líderes rebeldes prorrusos.

Y, por su fuera poco, al menos tres explosiones provocadas supuestamente por artillería ucraniana caída en suelo ruso, exactamente, en la región fronteriza de Rostov. El Gobierno de Kiev niega rotundamente que esté detrás de todos estos hechos. El Kremlin no duda en apuntar al Ejecutivo ucraniano y le acusa de estar iniciando una masacre contra la población de ascendencia rusa de las dos provincias rebeldes.

Se trata, ni más ni menos, que de la entrada en escena del Hollywood ruso. La maquinaria de propaganda diseñada por el Kremlin para crear la narrativa adecuada que le permita entrar militarmente, como mínimo, en el Donbás, nombre con el que se conoce al territorio que conforman las dos provincias bajo control rebelde prorruso desde 2014 y que cuentan con el apoyo directo del Gobierno de Moscú. No es descartable que la invasión pueda ser mayor.

Son ataques de falsa bandera. Es decir, aquellos que son cometidos por gobiernos o grupos organizados con el objetivo de que la opinión pública crea que han sido cometidos por otros y así poder manipularla, hacerla cambiar de visión y crear un clima propicio para sus intereses. Sobre ellos avisó a principios de la pasada semana la inteligencia estadounidense y británica y poco han tardado en hacerse realidad.

Eso sí, la maquinaria rusa ha dejado algunas pistas más que considerables de la operación. Un ejemplo claro son los vídeos realizados por los líderes prorrusos del Donbás llamando a los ciudadanos de sus territorios a cruzar la frontera fingiendo ser refugiados. Y es que los mismos fueron grabados dos días antes de que comenzasen las escaramuzas militares de falsa bandera en esos territorios ucranianos bajo control rebelde.

El engaño ha sido hecho público por Bellingcat, un organismo dedicado a la verificación de hechos a través de inteligencia con fuentes abiertas, y que ha trabajado en otros hechos como el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines por los prorrusos en Ucrania, el envenenamiento del ex espía ruso Serguey Skripal con un agente nervioso en Reino Unido, el uso de armas químicas en Siria o la masacre de El Junquito en Venezuela. Los metadatos de los vídeos de los líderes prorrusos indican que fueron grabados el 16 de febrero, cuando los supuestos ataques ucranianos no se iniciaron hasta el 18 de febrero.

You can check this yourself by downloading the two videos on Telegram from here:https://t.co/NmlRKRWxqjhttps://t.co/YXKt3dp4wh

Then uploading them to a metadata viewing site, like https://t.co/1Py94ugIQy, then you'll get lots of metadata, including when the files were created https://t.co/GEynT7hrW0 pic.twitter.com/BmXEmujBf7