AEMET activa avisos en Andalucía, Castilla y León y Extremadura por altas temperaturas y viento

La jornada de este martes estará marcada por tiempo estable en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Solo en el extremo nordeste peninsular se esperan cielos cubiertos, con precipitaciones y posibilidad de tormentas ocasionales desde primeras horas en el Pirineo oscense y Cataluña, que podrían ser localmente fuertes.

Por su parte, en los tercios norte y este de la Península, así como en Alborán y el Estrecho, se prevé abundante nubosidad baja. Estas nubes podrían dejar lloviznas en el Estrecho y en el Cantábrico oriental, acompañadas de brumas y bancos de niebla matinales que tenderán a disiparse con el paso de las horas. En Canarias occidentales y en el tercio norte peninsular aparecerán intervalos de nubes altas, mientras que en la Ibérica oriental y en las sierras del sudeste se formarán nubes de evolución. Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se centran este martes en Andalucía, Castilla y León y Extremadura por altas temperaturas.

En cuanto al viento, Canarias estará afectada por el alisio, que soplará con intervalos fuertes e incluso rachas muy fuertes en algunas áreas, acompañado por vientos de componente este en las zonas más altas. En el norte de Baleares se espera tramontana, con posibilidad de intervalos de fuerte en Ampurdán. El Levante dominará en el Mediterráneo, con especial intensidad en el Estrecho, mientras que el viento del norte afectará a los litorales de Galicia y el del este al Cantábrico. En el resto del país predominarán los vientos flojos, con componente este en el cuadrante sureste y norte u oeste en las demás regiones.

Predicción semanal: 🌡️De lunes a viernes: ambiente de pleno verano con temperaturas máximas extraordinariamente altas para esta época. Hoy y mañana probables chubascos en el nordeste peninsular. Fin de semana: bajada notable de temperaturas con chubascos en el norte peninsular. pic.twitter.com/9LZifg4lL1 — AEMET (@AEMET_Esp) September 15, 2025

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, vivirán grandes diferencias según el punto en el mapa. De hecho, habrá un descenso en el tercio nordeste peninsular y el norte de Baleares, mientras que en Galicia, el Cantábrico occidental y Canarias se registrarán ascensos localmente notables. En el resto del país predominarán los aumentos ligeros, con pocos cambios significativos. Los termómetros alcanzarán valores elevados en amplias zonas del territorio. Se superarán los 34 grados en Canarias y en la mitad sur de la vertiente atlántica, con picos de hasta 38 grados en las principales depresiones del interior. En cuanto a las mínimas, subirán en Canarias, el centro sur peninsular y el Pirineo, pero descenderán en la mitad norte y en el valle del Segura. No bajarán de 20 grados en áreas mediterráneas y en gran parte del suroeste, y en zonas de Canarias se mantendrán por encima de los 25 grados durante la noche.

Por su parte, Canarias vivirá una jornada marcada por fenómenos significativos. La calima, con concentraciones altas en suspensión, reducirá la visibilidad y acentuará la sensación térmica de calor. A ello se sumarán rachas de viento muy fuertes que complicarán la situación en distintas islas. Las temperaturas máximas volverán a ser protagonistas en Canarias, con registros que superarán los 34 grados de forma generalizada y que en algunos puntos alcanzarán o incluso sobrepasarán los 38. Para hacerse una idea, en Las Palmas de Gran Canaria tendrán temperaturas entre los 24 y los 27 mientras que en Santa Cruz de Tenerife estarán con mínimas de 24 y máximas de 33 grados.