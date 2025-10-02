La AEMET activa avisos amarillos por lluvias en Cataluña mientras suben las temperaturas en el resto de España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos este jueves avisos amarillos por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en Barcelona y Tarragona, al tiempo que prevé un ascenso de las temperaturas en gran parte del interior peninsular.

Según la previsión de la AEMET, predominarán las altas presiones en la Penísula y Baleares, con cielos poco nubosos o con nubes altas. No obstante, podrán darse nubes bajas matinales en el norte de Galicia, el Cantábrico y el área mediterránea, donde serán más persistentes debido a la entrada de aire húmedo. En esas zonas podrían registrarse lluvias débiles, especialmente en los litorales de Cataluña y la Comunidad Valenciana, sin descartar precipitaciones en el litoral occidental de Alborán.

Durante la madrugada, las precipitaciones podrán ser localmente intensas en el litoral de Barcelona y el norte de Tarragona, coincidiendo con los avisos meteorológicos activos. Además, se prevén nubes de evolución en el tercio sur, la fachada oriental y Baleares, con posibilidad de chubascos débiles en áreas de montaña próximas a la costa mediterránea.

Posibles chubascos en Canarias

En el archipiélago canario se esperan intervalos nubosos en las vertientes norte, con probabilidad de chubascos débiles en medianías y alguna tormenta aislada. La AEMET señala que, con cierto margen de incertidumbre, podría producirse la entrada de una masa subtropical inestable, lo que aumentaría la nubosidad y dejaría chubascos ocasionalmente moderados, sobre todo en las islas orientales.

Predicción hasta el final de la semana: ➡️En general, ambiente estable y cálido, predominio de sol con temperaturas máximas más propias de septiembre. ➡️Sólo se esperan chubascos, el jueves en el litoral catalán e islas Canarias orientales y el sábado en el litoral cantábrico. pic.twitter.com/4MRiMl33ke — AEMET (@AEMET_Esp) October 1, 2025

Las previsiones también apuntan a la formación de nieblas matinales en el extremo norte, Cataluña, sudeste y centro este peninsular. En el caso de las Rías Gallegas, las nieblas costeras tenderán a penetrar hacia el interior durante la tarde.

Respecto a las temperaturas, las máximas ascenderán en el interior peninsular, de forma más marcada en el alto Ebro y el interior cantábrico. Por el contrario, descenderán en el este de Cataluña y en las Rías Baixas, mientras que en el resto apenas variarán. En Sevilla el termómetro se elevará a los 34 grados. Las mínimas se mantendrán estables en general, con la posibilidad de heladas débiles aisladas en las cumbres del Pirineo.