Martes de paraguas: lluvias fuertes, tormentas y nieve en cotas medias y altas

La situación meteorológica de este martes 16 de diciembre viene determinada por la entrada de un frente atlántico activo que, unido a la formación de un sistema de bajas presiones al sureste de la Península, está dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en amplias zonas del territorio. Las lluvias afectan tanto a la Península como a Baleares, con una evolución que tiende a remitir de oeste a este a lo largo del día. En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos meteorológicos por lluvia, tormenta, nieve y fenómenos costeros en comunidades como Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana.

A lo largo del día, se prevén chubascos fuertes y/o persistentes acompañados de tormenta en la fachada oriental peninsular y en Asturias. A primeras horas del día también pueden registrarse precipitaciones intensas en el norte de Galicia, Cádiz, Ceuta, el área de Alborán y distintas zonas del Pirineo. Además, no se descarta la presencia de granizo de forma ocasional, especialmente en regiones del Mediterráneo y en el entorno del Estrecho, donde la inestabilidad será más acusada.

De forma más puntual, las lluvias pueden alcanzar intensidad localmente fuerte en áreas próximas del Cantábrico y en las islas Pitiusas, mientras que en el Sistema Central existe la posibilidad de precipitaciones persistentes. Aunque con cierto grado de incertidumbre, los mayores acumulados podrían concentrarse en el entorno de Castellón y el sur de Tarragona, donde las tormentas podrían dejar registros significativos.

Por otra parte, la cota de nieve se sitúa en torno a los 1.500 y 1.800 metros, con una tendencia a descender hasta los 1.300-1.600 metros en el cuadrante noroeste. En estas condiciones, se esperan acumulaciones relevantes en cotas altas del Sistema Central. Además, podrán formarse bancos de niebla en zonas de montaña y en interiores del tercio este peninsular, reduciendo la visibilidad de manera puntual. El viento soplará con intensidad variable, destacando el poniente con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán y rachas intensas en zonas expuestas.

Martes: lluvias en el noroeste peninsular; en el arco mediterráneo desde Murcia a Cataluña y Baleares, chubascos de muy fuerte intensidad acompañados de tormenta que continuarán el miércoles. Jueves: lluvia en Galicia, que se extenderá el viernes al resto del noroeste. (2/3) — AEMET (@AEMET_Esp) December 15, 2025

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, con la excepción de algunos ascensos en áreas concretas como el entorno pirenaico, el Ampurdán, el sur de Galicia y el noroeste de Castilla y León. En cuanto a las mínimas, estas subirán en la meseta Norte y el nordeste de la Sur, mientras que bajarán en Andalucía y en el litoral mediterráneo. Se esperan heladas débiles en entornos de montaña.

En el archipiélago canario, la cola del frente atlántico dejará cielos nubosos y precipitaciones débiles, especialmente en las vertientes norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas entre los 18 y los 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 18 y los 23 grados, en línea con la estabilidad térmica habitual del archipiélago.