La Nochebuena estará marcada por lluvias, viento y nieve en montaña en buena parte de España

La Nochebuena estará marcada por un tiempo inestable en buena parte de España, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La presencia de bajas presiones en el Mediterráneo occidental favorecerá cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones, viento y un ambiente frío propio de estas fechas.

Durante el día 24 de diciembre se esperan precipitaciones persistentes en el Cantábrico y el norte de Galicia, mientras que en los litorales del mar de Alborán y del mar Balear las lluvias podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. En las mesetas, las precipitaciones serán menos probables.

En Baleares también se esperan chubascos, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos que aumentarán por la tarde a cielos nubosos o cubiertos, especialmente en el norte de las islas, con lluvias ocasionalmente moderadas y más débiles en el sur.

Nieve y nieblas en Nochebuena

La nieve aparecerá de forma débil en zonas de montaña por encima de los 1.000 a 1.200 metros, mientras que las nieblas podrán ser persistentes en zonas altas del norte peninsular, así como en puntos de ambas mesetas y del valle del Ebro.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la mitad sur, el noreste peninsular y Baleares, mientras que subirán en otras zonas, especialmente en el alto Ebro, el Cantábrico central y la meseta Norte. Las máximas tenderán a subir, salvo en litorales del suroeste, fachada sureste y este peninsular, así como en el alto Ebro y el Cantábrico oriental.

Habrá heladas moderadas en Pirineos y débiles en el resto de zonas de montaña, en el este de Castilla-La Mancha y de forma local en la meseta Norte.

Asimismo, el viento soplará del norte y nordeste, con intensidad moderada en litorales y en zonas de Castilla y León. Se esperan rachas localmente muy fuertes en áreas altas del tercio norte, cierzo moderado en el valle del Ebro y tramontana con intervalos fuertes en el Ampurdán. En Canarias, el viento será moderado del noroeste.

Recomendaciones para el día 24

La AEMET recomienda precaución en desplazamientos, especialmente en carreteras de montaña y zonas con niebla o viento fuerte, así como en áreas costeras expuestas a rachas intensas.

De cara al día de Navidad, se espera un nuevo descenso térmico por la llegada de una masa de aire frío, con una bajada de la cota de nieve y un ambiente más invernal, especialmente en el norte peninsular.