Tiempo anticiclónico con matices: lluvias en el noroeste y fuertes rachas de viento

El escenario meteorológico previsto para este jueves 8 de enero estará dominado por un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la Península y Baleares. A pesar de esta estabilidad, predominarán los cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas, con la excepción del litoral mediterráneo y, de forma más clara, del extremo sureste peninsular, donde se mantendrán cielos poco nubosos o con presencia de nubes altas. Esta situación refleja un contraste entre la estabilidad atmosférica general y la influencia puntual de sistemas frontales en el norte.

En este contexto, el estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) muestra una jornada marcada por fenómenos meteorológicos adversos en varias comunidades. Se activan avisos principalmente por viento y fenómenos costeros, con especial incidencia en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde se esperan rachas fuertes o muy fuertes y mala mar. De hecho, en Galicia hay avisos naranjas para la tarde. También aparecen avisos en áreas del interior y del nordeste peninsular, como Castilla y León, Cataluña o la Comunidad Valenciana, relacionados con viento intenso y otros fenómenos asociados.

Además, el paso de un frente dejará precipitaciones en el Pirineo y, sobre todo, en el noroeste peninsular, con los mayores acumulados previstos en la mitad oeste de Galicia. No se descarta que estas lluvias, en general débiles, alcancen otras zonas del cuadrante noroeste y del Cantábrico. Por su parte, la cota de nieve se situará inicialmente entre los 1400 y 1600 metros en las montañas del extremo norte, ascendiendo progresivamente hasta valores cercanos a los 1600-1900 metros, lo que limitará la nieve a zonas de mayor altitud.

Durante la mañana se formarán nieblas en áreas de ambas mesetas y en el interior de Galicia, mientras que a últimas horas del día podrán aparecer en zonas altas del centro peninsular. Estos fenómenos reducirán localmente la visibilidad, aunque tenderán a disiparse conforme avance la jornada. En conjunto, la estabilidad seguirá siendo el rasgo dominante, pese a estos matices locales.

07/01 19:00 AVISOS MAÑANA | España: costeros, nieblas, vientos, temperaturas mínimas y nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/d3jqudgkVr — AEMET (@AEMET_Esp) January 7, 2026

Canarias y las temperaturas

De manera generalizada, las temperaturas experimentarán un ascenso notable en la Península y Baleares, siendo más acusado en el nordeste y afectando de manera especial a las temperaturas mínimas. En el tercio oriental y en Baleares los aumentos serán significativos, llegando a ser extraordinarios en zonas del Pirineo. Las máximas también subirán en muchas áreas. Por ello, las heladas perderán extensión e intensidad, quedando restringidas a zonas altas del interior, con carácter débil, y moderadas en el Pirineo.

En Canarias, se esperan intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en el este de las islas montañosas y una tendencia a despejar de este a oeste. En cuanto a las temperaturas, Canarias se mantendrán en valores suaves y homogéneos. En Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 15 y 21 grados, reflejando la estabilidad térmica característica del archipiélago frente a las variaciones más acusadas que se esperan en la Península y Baleares.