El temporal golpea la red viaria con más de un centenar de carreteras afectadas

El temporal de nieve y lluvia que atraviesa la península mantiene afectadas 136 carreteras, de las que 58 permanecen cerradas totalmente y otras 28 presentan restricciones importantes o exigen el uso de cadenas, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico.

En la red principal del Estado, la nieve y el hielo condicionan la circulación en varios tramos de autovías y carreteras nacionales, donde se permite el paso pero con nivel verde, lo que implica precaución y limitaciones para vehículos pesados. Es el caso de la AP-6 entre Las Eras y Gudillos (kilómetros 40 al 58), la N-6 entre Tablada y Gudillos (kilómetros 52 al 58) y la A-52, con incidencias en distintos puntos de Zamora y Ourense entre los kilómetros 49 y 180.

También se registran problemas en la A-66 entre El Cubo de Tierra del Vino y El Soto (kilómetros 309 al 343) y en la A-23 en la provincia de Huesca, entre Nueno y Lanave (kilómetros 374 al 394). En todos estos tramos se mantiene la prohibición expresa de adelantamiento para camiones y vehículos pesados, como medida de seguridad ante la presencia de nieve y placas de hielo.

Carreteras cerradas por inundaciones

Las intensas lluvias han provocado el cierre total por inundación de 40 carreteras secundarias, con especial incidencia en la provincia de Cádiz, que concentra 19 vías en nivel negro. Entre ellas se encuentran tramos de las carreteras A-2101, A-2202, CA-3101, CA-3102, CA-3105, CA-3113, CA-4102, CA-4107, CA-5101, CA-6101, CA-6105, CA-6200, CA-8200, CA-8201, CA-9101, CA-9120, CA-9200, CA-9208 y CA-9209, todas ellas con cortes totales en distintos puntos.

📢⛈️Debido a las intensas precipitaciones, cortadas 40 vías secundarias: 📍Cádiz

➡️A-2101 Castellar de la Frontera

➡️A-2202 El Guijo

➡️CA-3101 Marchanudo Alto

➡️CA-3102 Jerez de la Frontera

➡️CA-3105 Guadalcacín

➡️CA-3113 El Portal

➡️CA-4102 Torre Melgarejo

A estas se suman la CA-8100, en el límite con Sevilla, y la A-2102 entre Secadero y San Enrique, además de varios bloqueos en la provincia de Córdoba, que afectan a la A-309 y a los puentes de las carreteras CO-4205 y CO-4207.

El agua mantiene también cerradas carreteras en Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, León, Cáceres, Ourense y Badajoz. En esta última, la BA-074 se encuentra en nivel rojo por inundación. Los cortes afectan a vías autonómicas y provinciales, principalmente en tramos cercanos a ríos, arroyos y zonas bajas.

Nieve y hielo en la red secundaria

Por acumulación de nieve y hielo permanecen 21 carreteras secundarias totalmente cerradas, con especial incidencia en zonas de montaña. En Andalucía, los cortes afectan a la A-395 y la A-4025 en Sierra Nevada, así como a la AL-5405. El nivel negro se extiende también a carreteras de Teruel, Zaragoza, Asturias, Ávila y León, además de vías en Salamanca, Zamora, Castellón, Ourense, Navarra y Cáceres, donde se encuentran intransitables varios accesos de montaña, incluido el Pico Villuercas.

Además de los cortes totales, 27 carreteras se mantienen en nivel rojo por nieve, lo que obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno. Esta medida afecta a vías de Almería y Granada, así como a numerosas carreteras del norte peninsular en Asturias, Navarra, Huesca, Teruel, Barcelona, La Rioja y Castilla y León. En la provincia de León, varias carreteras autonómicas y provinciales presentan esta restricción en tramos de decenas de kilómetros.