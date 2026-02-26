Vuelco térmico: dónde subirán hoy las temperaturas

Una dana en transición hacia una baja fría aislada afectará este jueves 26 de febrero a Canarias, mientras que en la Península y Baleares se producirá una recuperación temporal de las altas presiones. En la Península, los cielos estarán nubosos al inicio de la jornada, con abundante nubosidad baja en el extremo occidental, en zonas bajas del tercio este y en los litorales mediterráneos. Se formarán bancos de niebla y brumas matinales en el oeste de la vertiente atlántica y en áreas de la fachada oriental, el valle del Ebro y el este de La Mancha. En Baleares, las nieblas podrán ser más densas y persistentes, especialmente en Mallorca. No se descarta alguna llovizna débil en el oeste de Alborán. Al final del día, la proximidad de un frente por el noroeste tenderá a oscurecer los cielos en esa zona.

Esto hace que los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se centren en Andalucía con avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros y viento, con levante en el Estrecho y rachas muy fuertes que pueden superar los 70 km/h. Baleares que lo mantiene desde ayer por nieblas, especialmente persistentes y localmente densas en Mallorca durante las primeras horas. Por su parte, Galicia figura con avisos de nivel amarillo por la aproximación de un frente atlántico que incrementará la nubosidad y dará lugar a cambios en el estado del cielo a lo largo del día.

En Canarias se esperan intervalos nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas, que en Tenerife y en la provincia oriental podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. Estas lluvias serán persistentes en la cara norte de las montañas.

En cuanto al viento, este soplará flojo y de dirección variable en el interior peninsular, tendiendo a sudoeste en Galicia, la meseta norte y el Cantábrico. En los litorales de Galicia será moderado del oeste, rolando a componente sur, mientras que en el Cantábrico predominará el viento flojo variable. En Alborán se espera levante moderado y del noreste en el resto del área sur mediterránea. En el área norte mediterránea habrá intervalos de moderado con predominio de la componente este.

Predicción semanal: Lunes y martes: predominio de sol; bancos de niebla en el interior peninsular; en Canarias episodio de calima. Miércoles: precipitaciones en el extremo oeste peninsular y Ceuta. Jueves: chubascos en Canarias, ocasionalmente acompañados de tormenta.

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas máximas ascenderán en el tercio oeste peninsular, mientras que descenderán en el resto del territorio y también en Canarias. El descenso será más intenso en los litorales del Cantábrico oriental y en el interior de las islas canarias de mayor relieve, donde podrá resultar notable. En amplias zonas del interior peninsular, las máximas alcanzarán valores altos para la época del año. Las mínimas bajarán de forma general, salvo en la fachada mediterránea, en las depresiones del noreste y en el este de la meseta, donde no se esperan cambios o incluso se registrarán ligeros ascensos. Se producirán heladas débiles en las cumbres de los Pirineos y de la Cantábrica.

En Canarias, las temperaturas descenderán, con mayor intensidad en el interior de las islas de mayor relieve. En Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre 15 y 19 grados, y en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 14 y 19 grados, en un contexto marcado por la inestabilidad, el viento del norte y las precipitaciones localmente fuertes.