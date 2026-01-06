La nieve mantiene 55 carreteras afectadas y cortes en nueve vías secundarias

La nieve asociada a la borrasca Francis continúa complicando la circulación en buena parte del país y mantiene 55 carreteras afectadas a primera hora de este martes. Las mayores dificultades se concentran en León y Asturias, donde varias vías presentan restricciones severas y otras permanecen cerradas.

Según la información publicada en la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), tres carreteras nacionales se encuentran en nivel rojo, lo que implica uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno, velocidad máxima de 30 km/h y prohibición de paso para autobuses y vehículos pesados. Se trata de la N-621, entre Santa Olaja de la Varga y Llánaves de la Reina; la N-625, entre Riaño y Oseja de Sajambre; y la N-630, entre Villamanín y Arbás del Puerto, además del Puerto de Pajares, en Asturias.

Otras tres carreteras nacionales, situadas en Burgos y Palencia, presentan nivel verde, por lo que son transitables con precaución: la N-232 (entre Virtus e Incinillas), la N-623 (entre Quintanilla Sobresierra y Villamediana de San Román) y la N-627 (entre Fuente Urbel y Puentetoma).

Autovías y autopistas

En la red de alta capacidad, la única vía con restricciones destacadas es la AP-67, entre Palencia y Cantabria, a la altura de Cabria y Santa Cruz, con nivel amarillo, límite de 60 km/h y restricciones para vehículos pesados.

En nivel verde, sin restricciones generales pero con prohibición de adelantar para camiones, se encuentran la A-92 (entre Huétor de Santillán y El Molinillo, en Granada) y la AP-66, tanto entre El Reúndu (Asturias) y Caldas de Luna (León) como entre Caldas de Luna y Valverde de la Virgen (León).

También figuran en nivel verde la A-1 (entre Aranda de Duero y Lerma, y entre Burgueta y La Puebla de Arganzón), la A-73 (entre Corralejo de Valdelucio y Fuencaliente de Valdelucio) y la AP-1 (entre Grisaleña y Azucarera Leopoldo), todas ellas en Burgos. En Palencia, la A-67 se mantiene en verde entre Villabermudo y Camesa de Valdivia, mientras que la A-6 presenta el mismo nivel entre León y Lugo, a la altura de Herrerías y Pedrafita do Cebreiro, y entre Pedrafita do Cebreiro y Cacabelos, en León.

Red secundaria

La nieve mantiene cerradas nueve carreteras de la red secundaria en Almería, Granada, Asturias, Salamanca y Navarra. Se trata de los puertos de montaña A-1178 (Almería), A-337 y A-4025 (Granada), y la A-395 (también en Granada); además de la AS-348 (entre Oubachu y Valdebueyes) y la LN-8 (entre Los Pontones y El Quempu) en Asturias; la DSA-191 en Candelario (Salamanca); y las NA-2011 (en Pikatua) y NA-2012 (entre Muskilda e Irati) en Navarra.

El nivel rojo afecta en total a 30 carreteras, 14 de ellas en Asturias. En esta comunidad, 19 puertos o altos de montaña de una docena de municipios requieren cadenas para circular. El puerto de El Connio permanece cerrado y Pajares está cerrado para camiones. También es obligatorio el uso de cadenas en puertos como San Isidro, Leitariegos, La Cobertoria, Somiedo o Tarna, entre otros.

Tráfico recomienda consultar la información meteorológica y del estado de las carreteras antes de emprender viaje, así como llevar cadenas o neumáticos de invierno.

Avisos meteorológicos

El episodio invernal mantiene en alerta a casi toda España, salvo Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta, por frío, nevadas, viento o fenómenos costeros. Hay seis comunidades en aviso naranja y la provincia de Guadalajara se encuentra en nivel rojo por temperaturas extremas. Según informa EFE, las parameras de Molina permanecen en aviso rojo por mínimas de hasta –15 ºC.

La Agencia Estatal de Meteorología sitúa en aviso naranja a zonas de Aragón, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco. Se esperan acumulaciones de hasta 10 centímetros de nieve en el centro y el valle de Villaverde (Cantabria) y de 5 centímetros en el norte de Burgos, el condado de Treviño, la cuenca del Nervión y la llanada alavesa.

Además, se prevén temperaturas inferiores a –10 ºC en áreas del Pirineo, el sistema Ibérico y el valle de Arán, así como avisos por fenómenos costeros en el Ampurdán y Menorca, con vientos fuertes y oleaje significativo. Otras zonas del litoral, además de Canarias, Baleares y Melilla, se encuentran en aviso amarillo, al igual que varias áreas del interior por frío o nevadas.