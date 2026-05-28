El requisito obligatorio que tendrán los coches nuevos desde julio

A partir del próximo 7 de julio, todos los coches nuevos que quieran matricularse en España deberán cumplir un nuevo requisito técnico relacionado con la seguridad vial y la prevención del consumo de alcohol al volante.

La medida responde a una normativa impulsada por la Unión Europea y obligará a que los vehículos salgan de fábrica preparados para incorporar en el futuro un sistema conocido como alcolock, un dispositivo que impide arrancar el coche si detecta alcohol en el conductor.

Qué es el sistema alcolock

El denominado alcolock funciona mediante una prueba de aire similar a un alcoholímetro. Antes de arrancar el vehículo, el conductor debe soplar en el dispositivo y, si la tasa de alcohol supera el límite permitido, el sistema bloquea el encendido del coche.

Cabe recordar que la tasa máxima permitida de alcohol en España varía según el tipo de conductor. Para conductores generales es 0,25 mg/l en aire (0,5 g/l en sangre) y para noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire (0,3 g/l en sangre).

Aunque el mecanismo ya existe desde hace años y se utiliza en algunos países europeos, la novedad ahora es que los vehículos deberán contar con la preinstalación técnica necesaria para integrarlo.

Esto significa que los coches no tendrán que llevar obligatoriamente el dispositivo activo desde el primer momento, pero sí deberán estar preparados para instalarlo si así se exige posteriormente.

A quién afectará esta medida

La normativa no implica que todos los conductores vayan a utilizar de forma inmediata este sistema. Su aplicación estará vinculada principalmente a casos concretos, como sanciones judiciales, programas de rehabilitación o conductores reincidentes en delitos relacionados con el alcohol.

Con esta medida, las autoridades buscan facilitar la implantación futura de este tipo de controles sin necesidad de realizar modificaciones complejas en los vehículos.