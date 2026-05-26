Hasta 80 euros de multa por no usar correctamente la baliza V16 conectada

La obligatoriedad de las balizas V16 conectadas ya tiene consecuencias económicas para los conductores que no se hayan adaptado a la normativa. Según recoge ABC, la DGT y distintas asociaciones vinculadas al sector de la automoción recuerdan que las sanciones ya se están imponiendo a quienes circulen sin este dispositivo homologado o no lo utilicen correctamente en caso de avería.

La normativa contempla multas de 80 euros tanto para quienes no lleven la baliza dentro del vehículo como para aquellos que, tras sufrir una incidencia en carretera, no señalicen el coche con este sistema luminoso. Las asociaciones implicadas en la campaña también avisan de otro detalle importante: una baliza descargada, averiada o inutilizable tiene la misma consideración legal que no llevar ninguna.

La clave está en la conectividad

El mercado se ha llenado en los últimos meses de dispositivos etiquetados como V16 que, en realidad, no cumplen los requisitos exigidos por Tráfico. El principal elemento diferenciador es la conexión automática con la plataforma DGT 3.0.

Los modelos válidos deben incorporar geolocalización integrada y enviar la ubicación del vehículo de forma periódica cuando se activan. Además, necesitan haber superado las pruebas técnicas fijadas por el Ministerio de Industria y aparecer en el listado oficial de dispositivos autorizados por la DGT.

Desde la iniciativa ECEC, integrada por fabricantes de componentes de automoción, insisten en que utilizar productos sin certificar puede generar "una falsa e invisible sensación de seguridad". También recuerdan que la finalidad de esta tecnología es reducir el riesgo de atropello en carretera.

Cómo debe utilizarse

La baliza conectada sustituye progresivamente a los triángulos de emergencia tradicionales. El objetivo es evitar que el conductor tenga que abandonar el vehículo para señalizar una avería, una situación que ha provocado numerosos accidentes en vías rápidas.

El protocolo difundido por Tráfico establece que, si el coche todavía puede moverse, el conductor debe abandonar la carretera por la primera salida posible. Si no puede hacerlo, tendrá que detener el vehículo en el lugar más seguro disponible y activar la baliza colocándola sobre el techo sin salir del habitáculo.

La DGT subraya además que el sistema no almacena datos personales ni funciona como un localizador permanente. La geolocalización solo se activa cuando el dispositivo se enciende y únicamente comunica la posición del vehículo a los centros de gestión del tráfico.

La norma acaba en los tribunales

La regulación de las balizas V16 también ha abierto un frente judicial. El despacho Pyramid Consulting ha presentado una demanda en los Tribunales de Instancia de Madrid cuestionando la legalidad de la obligatoriedad impuesta por el Gobierno.

El bufete considera, por una parte, que las declaraciones previas del Ministerio del Interior generaron en los conductores la expectativa de que existiría un periodo de adaptación más amplio antes de empezar a multar. Por otra, sostiene que la normativa española podría no haberse comunicado previamente a la Comisión Europea pese a tratarse, a su juicio, de un reglamento técnico.

La demanda plantea incluso elevar el asunto a la justicia europea mediante una cuestión prejudicial y defiende que, si se confirma ese defecto de tramitación, la obligatoriedad de la baliza conectada podría quedar anulada.