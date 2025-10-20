De graduado a abogado: guía del máster y el examen de acceso

El Grado en Derecho constituye la base fundamental para la formación de cualquier abogado, ya que proporciona el conocimiento de los conceptos básicos de la Ciencia del Derecho, así como de la estructura y el funcionamiento del ordenamiento jurídico nacional, europeo e internacional. Sin embargo, la obtención de este título universitario oficial representa únicamente el primer paso en el camino hacia el ejercicio profesional de la abogacía en España. Para poder ejercer como abogado, todo graduado en Derecho debe cumplir dos requisitos indispensables: cursar el Máster Habilitante en Abogacía y superar el exameEl n estatal de acceso a la profesión. Solo tras haber completado este proceso es posible colegiarse en un Colegio de Abogados y ejercer legalmente la profesión.

El Máster Universitario en Abogacía, Procura y Práctica Jurídica no solo es un título habilitante que permite ejercer la profesión de abogado de manera oficial y competente, preparando al graduado en Derecho para superar con éxito la prueba de acceso, sino que aporta tanto los conocimientos técnicos como las habilidades necesarias para afrontar con éxito los retos de la práctica profesional. Esta formación ofrece una combinación de teoría y práctica real de la profesión, y prepara a los futuros abogados para afrontar sus primeros casos, entender el funcionamiento de los despachos y dominar las herramientas del día a día en los juzgados.

Este máster proporciona a los graduados en Derecho una sólida formación teórica y práctica, imprescindible para el ejercicio de la abogacía en sus principales especialidades jurídicas. Los estudiantes adquieren conocimientos profundos en diversas materias jurídicas, incluyendo derecho administrativo, civil, constitucional, fiscal, internacional, laboral, mercantil, penal y procesal. El programa también proporciona herramientas clave para la práctica profesional, incluyendo deontología, gestión de despachos, mediación, determinación de honorarios, negociación y oratoria. Además, está diseñado para facilitar la integración de los estudiantes en el ejercicio profesional, mediante la resolución y análisis de casos prácticos reales que reflejan situaciones del día a día en la abogacía, complementado con prácticas en despachos de abogados de reconocido prestigio, así como en asesorías jurídicas de empresas e instituciones.

La elección de la universidad para cursar el Máster Universitario en Abogacía, Procura y Práctica Jurídica es una decisión fundamental en la carrera de cualquier graduado en Derecho. En España, tanto universidades públicas como privadas ofrecen este programa. Entre ellas destaca especialmente la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Su máster habilitante, adaptado al "Real Decreto 64/2023, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, ha sido reconocido entre los tres mejores másteres online en la categoría de Abogacía, según el prestigioso ranking anual de "Mejores Másteres" del diario El Mundo.

El máster de VIU destaca por ofrecer a los graduados en Derecho una completa preparación para superar con éxito la prueba de acceso, cubriendo íntegramente los contenidos exigidos por el Ministerio de Justicia de España, y convertirse en profesionales de la abogacía. El programa está muy enfocado a la práctica profesional, para lo que cuenta con un prestigioso claustro de Doctores, Abogados en ejercicio y otros profesionales del ámbito jurídico como Jueces y Fiscales. Además, incluye la asignatura de Simulación de Juicios, un elemento innovador que permite a los estudiantes introducirse en los conceptos fundamentales para la asistencia en Sala y practicar la defensa jurídica en simulaciones realistas, perfeccionando sus habilidades en un entorno controlado.