El efecto de perseguir el vapeo: más jóvenes fumando tabaco tradicional

Durante las jornadas del pasado viernes del E-Cigarette Summit, destacados expertos internacionales advirtieron sobre los efectos no deseados de algunas políticas restrictivas sobre el vapeo y los productos de nicotina, subrayando el riesgo de generar desigualdades en salud. Las ponencias abordaron desde la sustitución del vapeo por el consumo de cigarrillos convencionales hasta la importancia de distinguir la adicción psicológica de la fisiológica.

La profesora Abigail S. Friedman, de la Yale School of Public Health, destacó que las políticas que restringen sabores en los cigarrillos electrónicos reducen el vapeo entre jóvenes, pero aumentan el consumo de cigarrillos tradicionales, especialmente en aquellos con menor nivel educativo. Según sus investigaciones, una prohibición nacional de sabores podría incrementar hasta un 20% la brecha educativa en tabaquismo juvenil. Friedman recomendó medidas más específicas, como prohibir sabores en dispositivos desechables fuera del mentolado y eliminar la exposición de productos con nicotina en puntos de venta accesibles para menores, estrategias que además podrían reducir el impacto ambiental.

Por su parte, el profesor Robert West, del University College London, profundizó en la complejidad de la adicción a la nicotina, señalando la necesidad de diferenciar entre la necesidad psicológica y la fisiológica. Según West, aunque productos como parches de nicotina o cigarrillos electrónicos proporcionen dosis similares, factores contextuales y psicológicos hacen que muchos recaigan en el cigarrillo convencional. "Debemos comprender las diferencias entre productos y diseñar estrategias integrales que reduzcan daños y mejoren la salud de las personas", afirmó.

El panel sobre productos sin humo y su regulación, moderado por la profesora Ann McNeill del King’s College de Londres, destacó también los beneficios de las bolsas de nicotina frente a los cigarrillos electrónicos. Karl E. Lund, del Instituto Noruego de Salud Pública, señaló que estos productos evitan inhalación, olor y calentamiento, y cuentan con un perfil regulatorio favorable según la FDA. Sin embargo, Abigail S. Friedman advirtió que la percepción pública y la alarma por menores puede dificultar su aceptación, incluso con consenso científico sobre su menor riesgo.

Reducción del tabaquismo y la nicotina

Los expertos también analizaron los riesgos de pérdida de legitimidad regulatoria. Hayden McRobbie, de Queen Mary University, y Lion Shahab, del University College London, destacaron que políticas prohibitivas, como las de Australia, fomentan mercados ilícitos y no reducen el consumo, comparando sus efectos con la Ley Seca estadounidense. La necesidad de una regulación equilibrada y basada en evidencia científica fue un consenso del panel.

Asimismo, los expertos coincidieron en que la educación y la focalización en grupos vulnerables son esenciales para evitar que las políticas amplifiquen las desigualdades. Finalmente, se abordó la percepción sobre la inevitabilidad del consumo de nicotina, con distintos puntos de vista que señalaron factores culturales, históricos y sociales, dejando claro que la reducción del tabaquismo y la nicotina sigue siendo posible con políticas adecuadas y estrategias de cesación efectivas.