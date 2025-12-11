Cómo conseguir uno de los 5.000 forfaits al 50% de descuento para Sierra Nevada

El Ayuntamiento de Granada permitirá un año más a los residentes de la capital disfrutar de tres días de esquí en Sierra Nevada con un descuento del 50% sobre la tarifa oficial.

La promoción para esta temporada 2025-2026, conocida como Forfait Granadino, incrementa el número de jornadas disponibles hasta 5.000, frente a las 4.500 ofertadas en 2023. El objetivo es facilitar el acceso a los deportes de invierno a quienes estén empadronados en Granada capital y cumplan los requisitos establecidos.

Sobre dichos requisitos, es necesario figurar como empadronado en la ciudad antes del lanzamiento de la campaña. Además, se requiere ser usuario registrado de la web de Sierra Nevada para realizar las recargas en línea y disponer de una tarjeta forfait operativa.

La promoción permite disfrutar de tres días de esquí utilizables en cualquier momento de la temporada (menos en el esquí nocturno), siempre con un descuento del 50% respecto al precio oficial del forfait.

En cuanto al plazo para solicitar la participación en el Forfait Granadino, desde las 9:00 horas de este miércoles 10 de diciembre los interesados podrán tramitar la solicitud a través de los canales establecidos por la organización.

Una vez completado el proceso, quienes obtengan la promoción podrán activar sus días de esquí en la web oficial de Sierra Nevada.