La tensión por el Gordo rompe la convivencia en Villamanín entre reproches, broncas y temor a denuncias

Lo que comenzó como una celebración colectiva por el premio del Gordo de la Lotería de Navidad ha derivado en un clima de división y tensión en Villamanín (León), un pequeño municipio de la montaña leonesa. El error cometido por la comisión de fiestas al vender más participaciones de las respaldadas por décimos oficiales ha generado enfrentamientos vecinales, reproches públicos y un temor creciente a posibles denuncias.

Según ha informado la agencia EFE, la comisión vendió 50 participaciones de cinco euros del número 79.432 —cuatro destinados al juego y uno como donativo— que no contaban con respaldo en décimos reales. El descuadre asciende a unos cuatro millones de euros, ya que cada papeleta daba derecho a 80.000 euros del primer premio. El fallo ha dividido al pueblo entre quienes consideran que se trató de un error sin mala fe cometido por jóvenes voluntarios y quienes exigen cobrar íntegramente el premio y cuestionan la gestión realizada.

La tensión se hizo visible en una reunión celebrada el pasado viernes, convocada por la comisión de fiestas y a la que asistieron numerosos agraciados. Allí se planteó una solución basada en una quita aproximada del 10% del premio para que todos pudieran cobrar, junto con la cesión de los décimos y premios personales de los propios miembros de la comisión, con la condición de que no se presentaran denuncias. El acuerdo obtuvo un respaldo mayoritario, aunque frágil, y todavía pendiente de concretarse.

Discusiones entre vecinos y mucha tensión

Pese a ello, el ambiente en el municipio continúa siendo muy tenso. Algunos vecinos reconocen que el conflicto ha reavivado viejas rencillas familiares y personales. Tal y como recoge El Mundo, se han producido discusiones entre vecinos e incluso escenas de tensión en espacios cotidianos. "Hoy en el supermercado casi hubo hostias", relató un vecino al diario, reflejando el clima de nerviosismo que se vive en el pueblo.

El mismo medio describe un Villamanín donde ahora se habla en voz baja y se evita a los periodistas. Los miembros de la comisión, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 25 años, llevan días sin apenas aparecer en público y han limitado su comunicación a un comunicado en el que aseguran estar trabajando en un acuerdo "justo, transparente y con todas las garantías legales", supervisado judicialmente.

Algunos afectados han trasladado, siempre de forma anónima, que estudian acudir a los tribunales una vez conozcan el alcance real de la quita aplicada a sus premios. Otros, en cambio, defienden que aceptar una merma es la única vía para evitar un conflicto judicial que podría prolongarse durante años y dejar a muchos sin cobrar.

Un llamamiento al consenso

El alcalde de Villamanín, Félix Álvaro Barreales, ha hecho un llamamiento al consenso y ha pedido comprensión hacia los jóvenes de la comisión, recordando su trabajo desinteresado para dinamizar la vida del pueblo. Barreales ha señalado que no se trata de un problema municipal y que él mismo figura entre los afectados.

Una llamada al acuerdo que también ha realizado el empresario Ezequiel García, cuya familia y empleados adquirieron participaciones del número premiado. Mientras tanto, Villamanín sigue intentando recomponer una convivencia dañada, en una historia que ha transformado la alegría del Gordo en un foco de desconfianza, reproches, tensión social y discusiones en plena Navidad.