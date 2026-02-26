Una empresa china pone sobre la mesa más de 60 millones en efectivo e invita a sus empleados a llevarse lo que puedan

El pasado 13 de febrero, la empresa china Henan Kuangshan Crane Co. Ltd. celebró su gala anual de fin de año repartiendo cerca de 26 millones de dólares (unos 24 millones de euros) en bonificaciones en efectivo entre sus empleados. La compañía convirtió el evento en un reparto masivo de billetes a la vista de todos, una decisión que acabaría generando una enorme repercusión en redes sociales.

La empresa organizó un evento multitudinario con unas 800 mesas de banquete para acoger a alrededor de 7.000 empleados. Sobre ellas, montañas de billetes listas para ser repartidas sin intermediarios ni transferencias bancarias. En una de las actividades más comentadas, los trabajadores podían contar el dinero ellos mismos: todo lo que lograran contar, se lo llevaban a casa.

Según recogen vídeos difundidos en redes sociales, algunos empleados consiguieron embolsarse hasta 13.000 dólares (cerca de 12.000 euros), mientras otros subían al escenario cargando fajos de billetes que apenas podían sostener.

Un reparto sin límite a la vista de todos

Parte del reparto se hizo también de forma directa en el acto, donde solo en efectivo se distribuyeron más de 60 millones de yuanes (unos 7,8 millones de euros), a los que se sumaron pagos adicionales realizados posteriormente por vía digital hasta superar los 180 millones de yuanes (alrededor de 23,5 millones de euros) en total.

El momento más inesperado de la noche lo protagonizó el presidente de la empresa, Cui Peijun, cuando interrumpió el programa y llamó al departamento financiero delante de todos. "¿Por qué estamos regalando lavadoras? ¿Creen que el precio del oro ha subido? En años anteriores regalamos collares y anillos; traigan el efectivo y den a todos otros 20.000 yuanes (unos 2.600 euros)", ordenó desde el escenario, según recogen medios locales.

Cui, que controla el 98,88% de las acciones de la compañía, ha defendido en varias ocasiones su preferencia por el dinero físico frente a las transferencias bancarias. "Así no son solo números fríos", explicó durante la gala.

Casi el 70% de los beneficios para la plantilla

En 2024, Henan Kuangshan Crane obtuvo un beneficio neto de 38 millones de dólares (unos 35 millones de euros), de los cuales 24 millones de dólares (unos 22 millones de euros) fueron repartidos entre los empleados. De cara a 2025, la empresa prevé unos beneficios de 270 millones de yuanes (en torno a 35 millones de euros), lo que significa que casi el 70% se ha destinado a bonificaciones.

Fundada en 2002, la empresa es fabricante y proveedora de grúas y soluciones para la manipulación de materiales, con presencia comercial en más de 130 países. Su política de reparto no es nueva: en marzo del año pasado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la compañía entregó cerca de 230.000 dólares (unos 210.000 euros) en bonificaciones a unas 2.000 trabajadoras. En 2022, Cui donó además 4,7 millones de dólares (alrededor de 4,3 millones de euros) para ayudar a más de 4.000 estudiantes universitarios con bajos recursos.