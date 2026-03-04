Carrefour sortea 6 Barbies en Twitter: plazos, requisitos y letra pequeña

La multinacional ha desatado el interés de miles de usuarios en la plataforma X (Twitter) con el sorteo de 6 Barbies. La acción, que forma parte de la estrategia comercial #LunesMolones, establece un marco temporal crítico: los interesados tienen hasta este 6 de marzo a las 23:59h para registrar su participación.

✨ ¡SORTEAZO! ✨ ¿Te imaginas ganar una de nuestras increíbles Barbies? 💖¡Tenemos 6 BARBIES para regalar! Cómo participar: 1️⃣ Dale ❤️ y 🔁 a este tweet

2️⃣ Sigue a @CarrefourES

3️⃣ Comenta con hashtag #BarbieCarrefour 📅 Hasta el 06/03 ¡Mucha suerte a todos! 🍀🎀Bases legales:… pic.twitter.com/HrRNl5VcsQ — Carrefour España (@CarrefourES) March 4, 2026

Mecánica obligatoria y exclusiones

Para optar al premio, los participantes deben cumplir tres requisitos técnicos en el perfil oficial de @CarrefourES: dar "me gusta", realizar un retuit y comentar utilizando el hashtag #BarbieCarrefour. La normativa es estricta respecto a la elegibilidad, limitando el acceso a mayores de 18 años con residencia legal en España.

El departamento legal de la compañía ha subrayado que se considerarán nulas las participaciones que incluyan datos personales en el comentario o enlaces a proyectos externos, una práctica que será tratada como spam. Además, el cronómetro oficial de la promoción será exclusivamente el del ordenador del Organizador.

Gestión de ganadores y costes adicionales

La selección se realizará de forma aleatoria a través de la plataforma Rafflys (AppSorteos) durante la semana posterior al cierre. Un dato clave para los residentes en las Islas Canarias o Ceuta es que, en caso de resultar ganadores, deberán asumir el coste de aduanas correspondiente al recibir el premio en sus domicilios.

Plazos de reclamación del premio

Una vez anunciado el fallo en el perfil de Carrefour Gaming, los afortunados dispondrán de un margen de 48 horas para contactar por mensaje privado. De no hacerlo en ese tiempo, la empresa pasará automáticamente al primer suplente. Carrefour ha dejado claro que el premio es personal e intransferible, prohibiendo expresamente su canje por importe en metálico o tarjetas regalo de la propia cadena.