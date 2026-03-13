El oscuro motivo por el que chocamos las copas al brindar

Levantar una copa, mirar a los demás comensales, hacerla chocar con las suyas y decir "¡salud!" es uno de los gestos sociales más extendidos del mundo. Lo hacemos en bodas, cenas familiares, reuniones de amigos o celebraciones profesionales. El sonido del cristal al chocar parece inseparable de cualquier brindis. Sin embargo, detrás de este gesto aparentemente simple se esconde una historia sorprendente que mezcla desconfianza, superstición y tradición cultural.

Hoy brindar es sinónimo de celebración, pero durante siglos fue también una forma de garantizar la seguridad en banquetes donde el peligro de ser envenenado era real.

El origen antiguo del brindis

Para entender el origen del brindis hay que viajar a la antigüedad clásica, especialmente a las culturas de Antigua Grecia y Antigua Roma. En la sociedad griega, los banquetes conocidos como simposios eran encuentros donde la élite se reunía para beber vino, debatir filosofía y celebrar acontecimientos importantes.

En estos encuentros existía una tradición ritual conocida como libación, que consistía en derramar un poco de bebida como ofrenda a los dioses antes de beber. Este gesto simbolizaba respeto y agradecimiento, y puede considerarse uno de los antecedentes del brindis moderno.

Los romanos adoptaron muchas de estas costumbres. En sus banquetes, alzar la copa y dedicar el vino a alguien importante —un invitado, un emperador o una divinidad— se convirtió en una forma de mostrar respeto y reforzar vínculos sociales.

La teoría del envenenamiento

Sin embargo, la explicación más popular sobre el choque de copas está relacionada con la desconfianza. Durante siglos, especialmente en la Edad Media, el envenenamiento fue una forma habitual de eliminar rivales políticos o enemigos personales.

En un mundo donde la traición podía ocultarse en una copa de vino, los comensales desarrollaron un método rudimentario para asegurarse de que nadie había manipulado la bebida.

El gesto consistía en chocar las copas con suficiente fuerza para que el líquido salpicara de una a otra. De esta forma, parte del contenido de cada copa se mezclaba con el de las demás. Si una de las bebidas estaba envenenada, todos los participantes beberían del mismo líquido.

En otras palabras, brindar se convertía en una especie de pacto de confianza. Nadie envenenaría una copa si sabía que acabaría compartiendo su contenido con los demás.

El anfitrión bebía primero

De esa misma época procede otra costumbre que aún se mantiene en muchas reuniones: que el anfitrión pruebe el vino antes que los invitados.

Hoy se interpreta como un gesto de cortesía o una forma de comprobar la calidad de la bebida, pero originalmente tenía un significado mucho más serio. El anfitrión demostraba públicamente que el vino era seguro y que sus invitados podían beber sin miedo.

Este ritual reforzaba la confianza en banquetes donde la política, las alianzas y las rivalidades personales podían convertir una cena en un terreno peligroso.

El sonido que ahuyentaba a los espíritus

Con el paso del tiempo surgieron también interpretaciones más simbólicas o supersticiosas del brindis. En algunas culturas medievales se creía que el sonido metálico o cristalino de las copas al chocar tenía la capacidad de ahuyentar a los malos espíritus.

Según estas creencias, los demonios podían entrar en el cuerpo cuando una persona abría la boca para beber. El tintineo de las copas funcionaba entonces como una especie de campana protectora. Aunque hoy resulte difícil de creer, estas supersticiones formaban parte de la mentalidad cotidiana de la época.

El brindis y los cinco sentidos

Otra teoría más moderna explica el choque de copas desde un punto de vista sensorial. Según esta idea, beber vino ya estimula cuatro de los cinco sentidos.

La vista aprecia el color del vino, el olfato detecta sus aromas, el gusto percibe sus matices y el tacto siente la temperatura y la textura de la copa. Sin embargo, el oído quedaba fuera de la experiencia. Al chocar las copas, el brindis añade el sonido del cristal, completando así la participación de los cinco sentidos en el acto de beber.

El origen de la palabra brindis

El propio término brindis tiene también una historia curiosa. Algunos historiadores lo relacionan con la expresión alemana bring dir's, que significa "te lo ofrezco". Según la tradición, esta frase fue pronunciada por soldados del ejército del emperador Carlos V tras la toma de Roma en 1527, ofreciendo simbólicamente la ciudad conquistada a su monarca.

Con el tiempo, la expresión evolucionó en el español hasta convertirse en la palabra que hoy usamos para referirnos al acto de levantar la copa.

De gesto de supervivencia a símbolo de celebración

Con el paso de los siglos, el miedo al veneno desapareció de los banquetes y el brindis se transformó en lo que es hoy: un símbolo de celebración, amistad y buenos deseos. El gesto mantiene todavía ciertas reglas informales, como mirar a los ojos a los demás al chocar las copas o evitar brindar con agua en algunas culturas.

Aunque ya no tememos conspiraciones en la mesa, cada vez que levantamos la copa estamos repitiendo un ritual con siglos de historia. Un gesto que comenzó como una forma de sobrevivir a banquetes peligrosos y que hoy sirve para recordar algo mucho más sencillo: que siempre hay un motivo para celebrar juntos.