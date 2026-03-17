Escándalo con el 'Gordo': los agraciados que podrían quedarse sin cobrar su premio en Villamanín

La plaza de esta localidad leonesa se llenó de alegría el 22 de diciembre, cuando la Comisión de Fiestas repartió entre sus habitantes el premio Gordo de la Lotería de Navidad. La alegría invadió a sus habitantes y las celebraciones tomaron las calles, comercios y barrios de este municipio; sin embargo, no duró demasiado pues al poco se descubrieron los problemas que amenazaban con denuncias hacia la organización. Los vecinos experimentaron rabia, impotencia y drama.

Además, podrían haber perdido el dinero del primer premio a causa de un error de la Comisión de Festejos del municipio: vendieron más boletos de los que habían consignado, y ahora no tienen cuatro millones de euros para repartir entre los ciudadanos agraciados.

Muchos, en ese momento, aludían a la falta de transparencia de la Comisión y, hoy, esa falta de información aún sigue latente. El undécimo comunicado, que se ha hecho por medio de las redes sociales, ha sido enviado por los miembros de la Comisión de Fiestas de Villamanín. En este se comunica que el proceso avanza "muy favorablemente" y que en este momento "ya se ha superado el 90 % de las participaciones registradas".

Sin embargo, esto se hace sin proporcionar la cifra exacta de las papeletas que se han registrado, lo cual haría más sencillo calcular un porcentaje.

Reunión urgente

Esto ha llevado a que el viernes por la tarde el Ayuntamiento local convoque una reunión de urgencia. Los vecinos desean saber qué sucederá con los décimos premiados y si tendrán la posibilidad de cobrar su premio, que es de 400.000 euros por décimo. Además, los vecinos exigen responsabilidades pues ven peligrar el abono del importe.

Las alarmas se activaron tras el anuncio de las autoridades locales sobre la existencia de 50 boletos vendidos en participaciones de cinco euros que no cuentan con los diez décimos correspondientes. Esto supone que faltan cuatro millones de euros de los 35,6 millones de las papeletas ganadoras, lo que ha generado mucha incertidumbre y malestar entre los premiados y ha puesto en riesgo la recepción completa del premio.

Cada uno de estos boletos tiene un premio de 80.000 euros, y muchos de ellos fueron comprados por personas que viven en otras zonas y localidades vecinas. Parece ser que el inconveniente se debe a un error de la Comisión de Fiestas, ya que olvidaron devolver un taco de 50 boletos; así que no quedaron vinculados a los décimos. Así las cosas, actualmente hay cuatro millones de euros en premios que podrían no cobrarse.

Derecho del premio

Los ciudadanos están en su derecho de emprender acciones legales contra la Comisión de Fiestas. Trataron en vano en una reunión, a la que asistieron aproximadamente 300 personas, de ofrecer soluciones y dar las explicaciones oportunas. Los individuos o empresas que, de manera fraudulenta, hayan vendido más participaciones de las correspondientes a un décimo tienen la obligación legal de pagar el posible premio completo a cada uno de los participantes.

Como indica el artículo 2 de la Instrucción General de Loterías, revender décimos y boletos en la Lotería de Navidad y en otros premios es un acto ilícito. Y, en términos técnicos, la venta de más papeletas de las autorizadas se considera como una reventa. La Comisión de Fiestas del municipio leonés garantiza que el lunes 23 de marzo comenzará a divulgarse cómo será el proceso después de que se agote el plazo legal de tres meses para solicitar el cobro.