Cómo quitar las manchas de sudor de la ropa

Las manchas de sudor en la ropa son un problema habitual para muchas personas, especialmente en camisetas y prendas claras. Sin embargo, algunos métodos caseros permiten tratar estas manchas sin recurrir necesariamente a productos industriales. Entre ellos destaca el uso de jugo de limón, un recurso sencillo cuyo principal componente, el ácido cítrico, actúa como agente limpiador natural.

Según explica el American Cleaning Institute, el ácido cítrico puede actuar como agente oxidante natural, lo que facilita la eliminación de residuos orgánicos y minerales presentes en distintos tejidos.

Las manchas amarillas en la ropa no se deben únicamente al sudor. En muchos casos aparecen cuando los compuestos del sudor reaccionan con ingredientes presentes en algunos desodorantes o antitranspirantes, generando sustancias que se adhieren a las fibras textiles.

El efecto combinado del limón y la luz solar

Además de actuar sobre los residuos, el limón funciona como blanqueador suave, lo que puede contribuir a mejorar el aspecto de las prendas blancas o claras. El efecto puede aumentar si, tras aplicar el jugo, la prenda se expone a la luz solar. La combinación de ácido cítrico y radiación solar favorece la degradación de los compuestos responsables de la mancha.

No obstante, este método puede resultar menos adecuado para tejidos de colores intensos o telas delicadas, ya que el ácido cítrico puede provocar una ligera decoloración en algunos materiales. Por este motivo se recomienda comprobar antes su efecto en una zona poco visible.

Cómo aplicar el jugo de limón paso a paso

El procedimiento para tratar manchas de sudor con limón es sencillo y puede realizarse con productos habituales en casa. El primer paso consiste en aplicar jugo de limón fresco directamente sobre la mancha, asegurándose de cubrir toda la zona afectada. Después se deja actuar durante entre 15 y 30 minutos.

Durante ese tiempo, la prenda puede colocarse al sol para potenciar el efecto del ácido cítrico. Si la mancha es persistente, también es posible mezclar el jugo de limón con una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio hasta formar una pasta.

Esta mezcla se aplica sobre la mancha y se frota suavemente con un cepillo de cerdas suaves o con los dedos. El bicarbonato actúa como abrasivo ligero, lo que puede ayudar a desprender residuos más adheridos. Una vez finalizado el proceso, la prenda se lava de forma habitual, utilizando agua fría o tibia según indiquen las instrucciones de la etiqueta.

Se recomienda probar el método previamente en una pequeña zona oculta de la prenda, con el objetivo de comprobar que el tejido no sufre decoloración ni daños.

Otros métodos para tratar manchas

Además del limón, existen otros recursos habituales en el hogar que pueden emplearse para tratar manchas de sudor o residuos persistentes en la ropa.

El vinagre blanco es uno de los más utilizados. Puede aplicarse directamente sobre la mancha y dejarse actuar durante unos 15 minutos antes del lavado, ya que ayuda a disolver residuos y neutralizar olores.

El bicarbonato de sodio también se emplea con frecuencia. Espolvoreado sobre la mancha o mezclado con agua, puede ayudar a eliminar olores y actuar como blanqueador suave en prendas claras.

Otro producto que se utiliza en algunos casos es el agua oxigenada, especialmente en ropa blanca. Se aplica sobre la mancha durante unos minutos antes de lavar, aunque su uso no se recomienda en prendas de color porque puede provocar decoloración.