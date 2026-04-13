La gorila más longeva del mundo cumple 69 años

El Zoológico de Berlín ha celebrado este lunes un hito extraordinario en la historia de la conservación animal. La gorila Fatou ha alcanzado la extraordinaria edad de 69 años, una cifra que le permite conservar de forma indiscutible el título de el primate de su especie más anciano que habita actualmente en nuestro planeta.

La institución ha emitido un comunicado para informar de que la salud del animal es monitoreada de cerca y evaluada regularmente por un equipo de especialistas. La veterana hembra reside en las instalaciones de la ciudad germana desde hace más de seis décadas, concretamente desde su llegada en 1959. A lo largo de todo este tiempo, ha sido testigo silencioso de los enormes cambios históricos que han transformado tanto la metrópoli como el propio recinto donde habita.

Como es natural en una etapa tan avanzada de la vida, el animal se mueve con mucha más calma y requiere un tiempo considerablemente mayor para llevar a cabo sus actividades diarias. "A esta edad, es fundamental prestar mucha atención y responder a las necesidades individuales del animal", detalló la doctora Jennifer Hahn en la nota oficial publicada por el centro.

Con el objetivo de garantizar su máximo bienestar, los responsables del recinto han adaptado su entorno a sus requerimientos actuales. Debido a su extrema longevidad, necesita cuidados y atención especiales. Por este motivo, los cuidadores tratan de brindarle la máxima privacidad posible en su propio espacio al aire libre, manteniéndola alejada del bullicioso grupo principal para que pueda disfrutar de "la paz y tranquilidad que merece a su avanzada edad", según subrayó Hahn.

Un aspecto fundamental para mantener su calidad de vida reside en la alimentación diaria. Parte de los cuidados geriátricos se basan en una dieta estrictamente controlada, que ha sido modificada para adaptarse a su metabolismo. Actualmente, su rutina alimentaria consiste en varias raciones pequeñas distribuidas a lo largo de la jornada. Estas comidas están compuestas por vegetales y otros alimentos cuidadosamente seleccionados, evitando el exceso de fruta tradicional, ya que su elevado contenido en azúcar podría conllevar riesgos innecesarios para su frágil salud.

Aprovechando este aniversario, el director de la institución, Andreas Knieriem, ha querido recordar la importancia de proteger a los gorilas occidentales de llanura, una especie que, lamentablemente, se encuentra amenazada de extinción en su entorno natural debido a la implacable destrucción de su hábitat y al persistente impacto de la caza furtiva.

Los expertos del centro han aprovechado la ocasión para señalar que el envejecimiento extremo de los animales es un fenómeno directamente vinculado a la cría en cautividad. En su hábitat natural, las implacables leyes de la naturaleza y la selección natural se encargan de eliminar rápidamente a los individuos que enferman o envejecen.

En estado salvaje, estos ejemplares de edad avanzada se convierten rápidamente en presa fácil de depredadores, son expulsados de su territorio por machos o hembras rivales más jóvenes, o terminan pereciendo de inanición al perder la capacidad de buscar alimento por sí mismos. Por el contrario, en los parques modernos, suelen disfrutar de una vida mucho más prolongada gracias a la atención veterinaria constante y a la ausencia total de amenazas externas.

Finalmente, cabe destacar que, además de la insigne cumpleañera, las instalaciones de la capital de Alemania albergan a un grupo más joven compuesto por el macho de lomo plateado Sango, de 21 años, y las hembras Djambala, de 24; Bibi, de 29; Mpenzi, de 40, y la pequeña Tilla, de apenas 5 años de edad.