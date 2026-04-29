Ocho de cada diez españoles perciben el mundo como inestable

La sociedad española no está desconectada de lo que ocurre, pero sí muestra crecientes dificultades para interpretarlo. En un contexto marcado por la acumulación de riesgos globales —desde conflictos bélicos como la guerra de Irán o Ucrania hasta tensiones económicas, climáticas y tecnológicas—, el 81,8% de los ciudadanos describen el mundo como inestable y el 72,9% consideran que es más inseguro que hace una década; en este entorno, más de la mitad proyecta el futuro con incertidumbre (53,2%), según las conclusiones del primer informe H/Orizontes presentado hoy en Madrid, y elaborado por H/Advisors en colaboración con 40dB.

Este informe busca descifrar periódicamente los retos y preocupaciones que impulsarán la agenda pública en España. Esta sensación de incertidumbre no se traduce automáticamente en indiferencia, sino en desorientación. El interés por lo que sucede se mantiene —el 96% de los ciudadanos sigue lo que ocurre—, pero convive con una menor implicación en lo colectivo: el 52,2% reconocen haber perdido interés o motivación para implicarse. "Esta evolución apunta no tanto a una desconexión como a la dificultad de encontrar marcos de referencia en un entorno en transformación", en palabras de Elena Pisonero, coordinadora del estudio y del Consejo Asesor de H/Advisors.

Este contexto dibuja una secuencia clara en el comportamiento social. La ciudadanía permanece atenta, pero lo hace en un entorno percibido como cada vez más incierto e inseguro, donde la identificación de riesgos bélicos es elevada —conflictos bélicos (56,2%) o crisis económicas (49,7%)—. Ante la dificultad para interpretar y anticipar el entorno, la reacción no es la desconexión, sino el repliegue: el 59% afirman actuar con mayor cautela, lo que se traduce en evitar el endeudamiento (85,1%), reducir el gasto no esencial (75,3%) o informarse más antes de consumir (78,4%).

Este desplazamiento hacia la autoprotección se acompaña de una transformación en la relación con lo colectivo. Siete de cada diez ciudadanos perciben un aumento del individualismo y un 67% consideran que la sociedad está hoy más fragmentada. La falta de referencias compartidas impulsa lecturas cada vez más individuales de la realidad, debilitando los vínculos colectivos. Así, el 62% de los españoles consideran que hoy es más difícil articular un proyecto común de país que hace una década, mientras que el 65% afirman que la democracia española no les representa.

El informe identifica, además, una disociación clara entre los avances objetivos del país y la percepción social. A pesar de la evolución positiva de algunos indicadores, predomina una visión crítica: el 60,4% perciben España como menos segura y el 54,9% como menos próspera que hace una década, con valoraciones negativas en ámbitos como la confianza institucional (54,3%) o el nivel de vida (50,1%).

Esta brecha se refuerza por un cambio en las expectativas, especialmente entre los jóvenes, que son el único grupo que considera que prosperar depende más del patrimonio —en gran medida vinculado a la herencia— que del trabajo, lo que apunta a una transformación en la percepción de la movilidad social. "Se perfila así una generación que, aunque sigue valorando el esfuerzo, ha dejado de percibirlo como garantía suficiente de progreso", ha señalado José María Lassalle, miembro del Consejo Asesor de H/Advisors, durante el acto de presentación.

En paralelo, las preocupaciones se concentran en lo inmediato: el coste de la vida (53,8%) y la vivienda (42,9%) encabezan la lista, en un contexto donde esta última se percibe como el problema más infravalorado en el debate público.

Al proyectar el futuro, predominan expectativas marcadas por la incertidumbre: el 70,9% anticipa un mayor poder de las grandes tecnológicas, el 62,6% más fragmentación internacional y el 58% posibles retrocesos democráticos, frente a una transición energética (48,2%) que concentra las principales expectativas positivas.