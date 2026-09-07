¿Cuántas sartenes necesitas realmente? La clave está en elegir un menaje más versátil

Los cajones y armarios de muchas cocinas están llenos de sartenes, cazos y recipientes que apenas se usan. Replantearnos qué herramientas necesitamos realmente es el primer paso hacia una cocina más funcional y ordenada. ¿Cómo optar por soluciones más versátiles que nos permitan hacer más con menos?

El problema del almacenamiento en cocinas pequeñas

El espacio es un lujo en las cocinas modernas, especialmente en viviendas urbanas donde cada centímetro cuenta. Una de las soluciones más inteligentes para optimizar el almacenamiento son las sartenes con mango extraíble, que permiten apilar los recipientes sin mangos fijos y reducir drásticamente el volumen que ocupan en los armarios.

Acumular sartenes de diferentes tamaños, materiales y usos dificulta encontrar la pieza adecuada en el momento justo. Además, el desorden visual puede generar estrés y restar funcionalidad al espacio. La clave está en seleccionar utensilios diseñados para optimizar el almacenamiento y capaces de adaptarse a múltiples preparaciones.

¿Cuántas sartenes y recipientes son realmente necesarios?

Si bien no existe una respuesta única a esta pregunta, la mayoría de los hogares pueden cubrir sus necesidades con entre tres y cinco piezas bien elegidas.

Una sartén mediana (24-26 cm) sirve para saltear, sofreír y cocinar carnes o pescados; una pequeña (18-20 cm) es ideal para salsas o huevos; y una grande (28-30 cm) permite preparar platos para varias personas. Complementar con un cazo y una cazuela amplia abarca la mayor parte de las necesidades diarias.

Versatilidad frente a acumulación

Un menaje versátil facilita distintas elaboraciones sin acumular utensilios. Por ejemplo, una sartén que pueda pasar de la cocina al horno amplía sus posibilidades: sirve para dorar carnes y terminar la cocción al horno sin cambiar de recipiente. Del mismo modo, los recipientes con tapas herméticas pueden usarse para cocinar y luego almacenar sobras directamente en la nevera.

En este contexto, marcas como Tefal desarrollan y comercializan soluciones multifuncionales orientadas a cocinar, servir y almacenar en un mismo recipiente, lo que se traduce en optimización del espacio en la cocina.

Claves para elegir un menaje que dure y se adapte a tu rutina

Elegir el menaje adecuado va más allá del precio o la estética. Priorizar materiales de calidad, como el acero inoxidable o el aluminio antiadherente con recubrimiento reforzado (como el titanio), garantiza que las piezas resistan el uso diario sin que se deformen por los choques térmicos o pierdan sus propiedades.

También conviene pensar en su compatibilidad con diferentes fuentes de calor. Un recipiente con base de inducción total ofrece máxima flexibilidad: funciona de manera eficiente en inducción, gas y vitrocerámica. Si además cuenta con mango extraíble o metálico, se podrá meter en el horno sin tener que comprar utensilios específicos para hornear.

Simplifica tu cocina con el menaje idóneo

Reducir el número de sartenes y recipientes no significa limitar las opciones culinarias. Al contrario, apostar por un menaje versátil permite preparar cualquier receta disfrutando de un espacio mucho más despejado y funcional. Elegir piezas capaces de responder a distintas necesidades es crucial para conseguir una cocina eficiente, práctica y ordenada.