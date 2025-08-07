Un anciano de 85 años sobrevive milagrosamente tras caer desde un noveno piso en Madrid

Un hombre de 85 años ha conseguido sobrevivir milagrosamente a una caída desde el noveno piso de su vivienda. El pasado lunes 28 de julio, el afectado —identificado como R. M.— se asomó a la terraza de su domicilio en la calle Longares, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, se inclinó en exceso y terminó perdiendo el equilibrio, según han confirmado fuentes policiales al diario El Mundo.

Según han relatado varios vecinos que presenciaron la escena, el hombre logró agarrarse con un brazo a la barandilla de su propio balcón y quedó suspendido en el aire durante varios segundos, sin que nadie pudiera auxiliarle desde la calle. En un movimiento instintivo, y aprovechando el balanceo de su cuerpo, consiguió impulsarse hasta la terraza del octavo piso, donde finalmente cayó.

Aunque la caída fue violenta, evitó que el hombre se precipitara al vacío desde una altura de más de 25 metros. Su estado de salud, según los mismos testigos, era frágil, por lo que el afán de supervivencia del afectado ha dejado huella entre los residentes del edificio.

Contusiones considerables

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Municipal de Madrid y una UVI móvil del SUMMA 112, que atendieron al hombre en el mismo edificio. Según confirmaron fuentes sanitarias, presentaba contusiones de diversa consideración, aunque se encontraba consciente en el momento de la asistencia.

Los servicios de emergencias procedieron a su estabilización y le trasladaron a un hospital cercano para realizarle una evaluación médica más completa, dada su avanzada edad y el impacto sufrido durante la caída.

Una afección respiratoria

A pesar de que las causas exactas del accidente no se han determinado oficialmente, personas del entorno del afectado han señalado que se encuentra en un estado de salud frágil y padece una afección respiratoria que, en ocasiones, le provoca episodios repentinos de debilidad. Por ello, no se descarta que un mareo o una pérdida puntual de fuerza pudieran haberle hecho perder la estabilidad mientras se encontraba en el balcón de su domicilio.