Muere una niña de seis años atropellada por una ambulancia en Valencia

Una niña de tan solo seis años falleció este martes por la tarde tras ser atropellada por una ambulancia en pleno centro de Valencia, en la intersección de las calles Xàtiva y San Vicente con la plaza de San Agustín, una de las zonas más concurridas del casco histórico.

El accidente se produjo entre las 17:20 y las 17:45 horas, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que movilizó dos unidades del SAMU para atender a la menor. La niña resultó herida de gravedad y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar y técnicas de estabilización antes de ser trasladada de urgencia al Hospital La Fe, donde falleció a causa de las lesiones.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, la Policía Nacional y la Policía Autonómica, que se encargaron tanto de regular el tráfico como de iniciar la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

Investigación del atropello

Las primeras hipótesis apuntan a que el accidente pudo producirse cuando el semáforo estaba en rojo para los peatones y la menor cruzó por una zona de escasa visibilidad para el conductor.

Parece ser que el punto donde ocurrió la tragedia es crítico puesto que no es el primer incidente. Según el medio local Noticias Ciudadanas, el año pasado murió una mujer de 70 años atropellada por un camión.

El Ayuntamiento de Valencia tiene en marcha un proyecto para reurbanizar la zona y aumentar las áreas peatonales de esta zona. En este caso, la niña habría irrumpido de forma repentina en la calzada junto a la conocida finca de Hierro.

El conductor de la ambulancia, un vehículo medicalizado en servicio, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. La Policía Local de Valencia continúa con la investigación y la elaboración del atestado para determinar con exactitud las causas del suceso.