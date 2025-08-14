Un fanático anti Trump dispara a un veterano en silla de ruedas

En los animados muelles de Seattle, Harold James Powell, un veterano en silla de ruedas de 68 años de edad, pedía limosna a los viandantes enfrente de un Starbucks. Fue entonces abordado por Gregory Timm, de 32 años, quien exigió a Powell que le mostrara algún tipo de identificación que probara que realmente era un veterano. Lo estaba acusando del grave delito social conocido en Estados Unidos como "valor robado", que consiste en aprovecharse del gran respeto que se tiene en el país por los militares fingiendo ser uno.

Mientras el anciano sacaba su cartera, Timm le quitó un parche militar. Esto provocó que el veterano se armara con un cuchillo. Mientras, el agresor insistió en que le mostrara una identificación hasta que la víctima sacó una pistola de airsoft guardada aún en su funda. Aun antes de que pudiera desenfundarla, asumiendo que ésta era su intención, Timm sacó una pistola de verdad de su mochila y lo disparó en el pecho, para después seguir exigiéndole una identificación.

Here is part of the video of the July 31 Seattle shooting. A man identified as Gregory Timm fired a handgun at a wheelchair-bound man following some type of confrontation. The disabled man had an air soft gun but didn't use it. In 2020 in Florida, Timm crashed a van into a… https://t.co/KGlVqIz0gf pic.twitter.com/L3y5cjWmdA — Andy Ngo (@MrAndyNgo) August 13, 2025

Gregory Timm ha sido acusado de agresión en primer grado, un cargo que puede llevar aparejado una condena de cadena perpetua en los peores casos. Seguirá en la cárcel mientras no deposite una fianza de 750.000 dólares. Es previsible que su defensa intente alegar defensa propia, pero en el estado de Washington iniciar la confrontación, como fue el caso y está acreditado por numerosos testigos, invalida cualquier pretensión de emplear ese eximente. El hecho de que la víctima ni siquiera desenfundara su arma tampoco lo ayudará.

El acusado ya fue condenado hace cinco años por arrasar con su coche una carpa electoral en Florida donde varios voluntarios registraban votantes para el Partido Republicano. Como nadie resultó herido, fue condenado a 60 días de prisión por un delito menor de "daño criminal", aunque la fiscalía de Seattle está dispuesta a utilizarlo para lograr una condena más alta en este caso. Aquel ataque tuvo respuesta de Donald Trump, quien reaccionó en X escribiendo: "¡Tened cuidado, chicos duros, con quien estáis jugando!".

Law Enforcement has been notified. Be careful tough guys who you play with! https://t.co/1Pq0hOrzy2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2020

Timm dijo entonces a la policía que "no le gustaba el presidente Trump" mientras era detenido, para alegar después ante el tribunal que consideraba "su deber" hacer algo contra el Gobierno del republicano.