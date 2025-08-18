Detenido un hombre por amenazar a la viuda del CEO asesinado por Luigi Mangione: "Seguirán sucediendo tragedias"

Un hombre fue detenido el miércoles pasado en Nueva York por amenazar a la viuda de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare asesinado el pasado mes de diciembre. El arrestado, identificado como Shane Daley, compareció ante un tribunal de Albany acusado de ciberacoso, según informó EFE. La acusación sostiene que Daley envió varios mensajes de voz a Paulette Thompson en los días posteriores al crimen. En esas grabaciones se refería al directivo como "cerdo capitalista", insultaba a sus hijos, deseaba sufrimiento a la familia y advertía a la viuda de que le "seguirán sucediendo tragedias".

El asesinato de Brian Thompson

Brian Thompson fue asesinado el 4 de diciembre en Manhattan, cuando se dirigía a una conferencia de inversores. El presunto autor de los disparos es Luigi Mangione, de 27 años, quien fue detenido cinco días más tarde en Pensilvania tras fugarse.

En la escena del crimen los investigadores hallaron tres casquillos de bala en los que estaban inscritas las palabras delay (retrasar), defend (defender) y depose (destituir). Según la investigación, estas referencias estarían relacionadas con las prácticas habituales de las aseguradoras para retrasar o denegar reclamaciones. Mangione portaba también un manifiesto en el que manifestaba su hostilidad hacia la industria del seguro médico.

Mangione permanece en prisión preventiva y afronta cargos por asesinato tanto a nivel estatal en Nueva York como federal. La Fiscalía federal ha solicitado que se contemple la pena de muerte en caso de condena. Además, está imputado en Pensilvania por delitos adicionales.