Tres detenidos por estafar 20.000 euros a una madre con el método del hijo en apuros

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres personas, dos mujeres y un hombre de entre 19 y 28 años, acusados de estafar casi 20.000 euros mediante el conocido fraude del "hijo en apuros". La operación culminó tras meses de búsqueda y permitió localizar a los sospechosos en el distrito de Tránsitos.

El caso salió a la luz en Móstoles (Madrid), cuando una vecina denunció que había sido víctima de un engaño. La mujer explicó a los agentes que había recibido mensajes de alguien que se hacía pasar por su hija y que, alegando estar en una situación de emergencia, le pidió dinero con carácter urgente. Convencida de que realmente ayudaba a su hija, llegó a realizar cinco transferencias bancarias por un total de casi 20.000 euros. Poco después descubrió que había sido estafada.

El papel de cada implicado

Las investigaciones permitieron rastrear los movimientos del dinero hasta varias cuentas bancarias vinculadas a los implicados. Según fuentes policiales, una de las mujeres asumía el papel principal en la estafa, mientras que contaba con la colaboración de su pareja sentimental y de una amiga, que figuraban como titulares de las cuentas receptoras de los fondos.

Los tres se encontraban en búsqueda policial desde hacía meses hasta que finalmente fueron localizados en Valencia. Todos ellos han sido puestos a disposición judicial. Entre los arrestados, uno acumula antecedentes policiales y otro se halla en situación irregular en España.