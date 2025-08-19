Una pareja de madrileños alcanzados por un rayo en el Pirineo francés

Una pareja de excursionistas madrileños resultó herida este lunes tras ser alcanzada por un rayo mientras recorría una ruta en los Pirineos franceses, en la zona conocida como "ballon de la Gelà", dentro del término municipal de Aragnouet y muy próxima al paso fronterizo de Bielsa.

El suceso tuvo lugar hacia las 15:00 horas locales, cuando una descarga eléctrica impactó directamente sobre la mujer, de 61 años, causándole lesiones de extrema gravedad. Su acompañante, un hombre de 67 años, también sufrió heridas, aunque de menor consideración, al encontrarse junto a ella en el momento del impacto.

Evacuación de los heridos

Según informó a EFE un portavoz del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas, ambos fueron evacuados en un primer momento en helicóptero al hospital de Tarbes. Posteriormente, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital de Toulouse debido a la gravedad de su estado.

La alerta fue dada por una pastora que se hallaba en las inmediaciones y que encontró a los dos excursionistas tras el suceso, según indicó la emisora local francesa ICI.

El accidente coincidió con una jornada en la que los Pirineos estaban en aviso meteorológico por tormentas moderadas, con posibilidad de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento.