Detenida en Mijas una mujer británica por abusar de una menor de 14 años en plena calle

La Policía Local de Mijas (Málaga) ha detenido a una mujer de 59 años y nacionalidad británica acusada de realizar tocamientos a una menor de 14 años de origen italiano en plena vía pública.

El suceso se produjo el domingo 10 de agosto en el Bulevar de la Cala, donde la niña estaba sentada en un banco. Según confirmaron fuentes cercanas al caso, la mujer se aproximó con la excusa de formularle unas preguntas para ganarse su confianza. Tras unos minutos de conversación, se sentó junto a ella y comenzó a tocarla en distintas partes del cuerpo.

La víctima, asustada, consiguió soltarse y huyó corriendo hasta un establecimiento próximo en el que se encontraba su tía. Fue esta familiar quien alertó de inmediato a la Policía Local para denunciar lo ocurrido.

El aviso a la Policía

Los agentes acudieron rápidamente al lugar, donde encontraron a la menor muy afectada y a su tía visiblemente alterada. La niña fue trasladada al centro de salud para una primera valoración médica, mientras los efectivos iniciaban un dispositivo de búsqueda en la zona.

La colaboración de la víctima y de varios testigos resultó determinante. Gracias a la información facilitada, los agentes localizaron a la presunta agresora en las inmediaciones del bulevar pocos minutos después del aviso. La mujer fue detenida y trasladada a dependencias de la Guardia Civil.

En la comandancia, la menor interpuso la correspondiente denuncia contra la arrestada. Paralelamente, se confirmó que la mujer acumulaba numerosos antecedentes penales, entre ellos varios relacionados con delitos sexuales.

Declaraciones institucionales

El concejal de Policía Local de Mijas, Juan Carlos Cuevas, valoró la actuación conjunta de agentes y vecinos: "La colaboración de los vecinos y la rápida intervención de la Policía Local han sido claves para detener a la presunta agresora y proteger a la menor".

Aunque recordó que será la Justicia la que decida sobre los hechos, Cuevas calificó lo ocurrido como "un comportamiento repugnante e intolerable que merece la más firme condena".

El responsable municipal subrayó el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad ciudadana: "Siempre que esté en nuestra mano, no vamos a permitir que nadie ponga en riesgo la seguridad de nuestros menores".

También adelantó que se continuarán reforzando los medios de vigilancia y la presencia de agentes en las calles. "Nuestro compromiso es claro y pasa por aumentar la seguridad y el bienestar de las familias, especialmente de los niños", indicó Cuevas.