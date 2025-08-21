Invitan a una anciana a un balneario y le roban 120.000 €: sustituyeron el dinero por fajos de papel

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a tres personas —dos hombres y una mujer de entre 28 y 57 años— como presuntos autores de un elaborado robo a una mujer de 85 años. Según han informado fuentes policiales, los detenidos habrían accedido al domicilio de la víctima utilizando una llave falsa para sustraer 120.000 euros en billetes de 200 euros, que posteriormente sustituyeron por simples recortes de papel con el mismo tamaño y apariencia que los billetes originales.

La anciana, que vivía sola y carecía de apoyo familiar cercano, descubrió el engaño tras abrir el estuche donde guardaba el dinero. Aunque los fajos mantenían intactas las bandas exteriores que suelen envolver los billetes, en su interior solo había papeles.

La investigación, llevada a cabo por los Grupos de Policía Judicial de la Brigada Provincial de Alicante y la Comisaría de Distrito Centro, permitió identificar el modus operandi de los implicados, quienes trabajaban para una empresa inmobiliaria.

Los detenidos

Según la Policía, los detenidos se habían acercado paulatinamente a la víctima, estableciendo con ella una relación de confianza mediante gestos como acompañarla a la peluquería o invitarla a realizar actividades de ocio. Con el tiempo, llegaron incluso a proponerle una escapada de dos días a un balneario fuera de la ciudad, lo que fue clave para ejecutar el robo sin ser descubiertos.

Uno de los trabajadores de la inmobiliaria, que había asistido a la mujer en la compra y reforma de una vivienda, habría tenido acceso tanto a la información sobre la existencia del dinero como a una copia de las llaves de su domicilio. Posteriormente, este individuo compartió los detalles con el administrador de la empresa, presuntamente el cerebro de la operación.

Durante la ausencia de la víctima, el administrador de la inmobiliaria habría sido el encargado de preparar los recortes de papel para simular los billetes sustraídos. Según la investigación, fue él quien accedió al domicilio y ejecutó el cambio del dinero. Para asegurar que la mujer no regresara antes de tiempo, la madre del empleado que había ganado la confianza de la anciana la acompañó durante toda su estancia en el balneario.

Llama la atención que un cuarto empleado de la inmobiliaria, quien llevó a la mujer hasta el balneario, no sabía nada del plan y fue utilizado sin su consentimiento como parte de la logística del delito.

Los arrestos y registros

El primer arresto se produjo en un establecimiento hostelero de Alicante, donde fue interceptado uno de los principales implicados justo cuando iba a hacer entrega de parte del dinero sustraído. En ese momento, los agentes intervinieron 26.000 euros en efectivo y un teléfono móvil de alta gama.

Horas más tarde, el administrador de la inmobiliaria fue detenido en las oficinas de la empresa, mientras que la tercera implicada fue localizada y arrestada en otro punto de la ciudad.

Como parte de la operación, la Policía Nacional llevó a cabo un total de cuatro registros. Los investigadores han puesto especial atención en el material intervenido en la sede de la empresa, que podría aportar más pruebas del entramado delictivo.

Dos de los tres arrestados, considerados los principales responsables tanto intelectuales como materiales del robo, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante. La investigación continúa abierta para esclarecer si existen más personas implicadas.