Salva a su hijo del suicidio y él la mata horas después

Una conocida maquilladora de televisión, Travis Renee Baldwin, fue asesinada el domingo en su casa de Washington D.C. (en Virginia, Estados Unidos). Cuando la Policía de Arlington acudió a la vivienda, alertada por vecino que informó de un tiroteo en el complejo de apartamentos Virginia Square Towers poco antes de las ocho y media de la mañana, encontró a la mujer —de 57 años— gravemente herida por el impacto de una bala.

Aunque la víctima fue trasladada al hospital aún con con vida, "falleció poco después". Así lo ha comunicado la policía, que ha informado además de la detención del hijo de la mujer, Logan Chrisinger, acusado del asesinato de su madre. Según detalla en el texto, el joven —de 27 años— se quedó en el interior de la vivienda tras efectuar los disparos. En estos momentos, permanece en el Centro de Detención del Condado de Arlington sin derecho a fianza.

Evitó el suicidio de Logan

Las autoridades no han dado cuenta del móvil el asesinato, pero una fuente familiar habría señalado a TMZ que la mujer salió apresuradamente de su casa pasadas las tres de la madrugada del domingo para ir al apartamento de su hijo, que estaba pasando por una una crisis. Al parecer, ambos estaban hablando por FaceTime cuando él amenazó con suicidarse y mostró el arma que tenía en la vivienda a su madre.

Ella acudió para socorrerle y logró evitar que el joven se quitara la vida. Según estas fuentes, Logan tenía problemas de salud mental y no era la primera vez que le decía a su madre que iba a matarla. En los últimos tiempos, el varón habría estado sometido a un "estrés inmenso" —añaden— al haber perdido su puesto de trabajo y estar preocupado por perder también su apartamento.

Reacciones al asesinato

Su familia recuerda a Baldwin como una madre cariñosa, que "habría hecho cualquier cosa por sus hijos y su querido perro Kai". Además, la víctima era una mujer muy querida en el mundo de la televisión, donde llevaba años trabando y era bastante conocida.

Era una experimentada maquilladora y había trabajado muy de cerca con la reconocida periodista Greta Van Susteren que ha sido presentadora de medios de comunicación como CNN, Fox News, MSNBC y Newsmax TV. "Qué tristeza", ha lamentado a través de la red social X tras conocer la noticia.

What sadness….my Newsmax make up artist of 3 1/2 years, and years at @ABC @espn etc and a friend to all of her colleagues…was murdered over the weekend…she did my make up Friday for the show and of course I never dreamed that would be the last time I would see her… — Greta Van Susteren (@greta) August 19, 2025

Amber Duke, editora de noticias en Daily Caller, reconoció estar en "shock". "Era una mujer amable, generosa y divertida, que siempre alegraba el día de cualquiera que se sentaba en su silla", ha afirmado a través de su perfil en la misma red social. "La extrañaremos muchísimo", ha concluido.

She'd probably be so mad I'm sharing this photo 😂 RIP Renee pic.twitter.com/9ZGqPhYuOv — Amber Duke (@ambermarieduke) August 19, 2025

Por su parte, la productora de Newsmax White House, Marisela Ramírez, ha publicado e la misma red social: "Ahora ella es el ángel más nuevo del cielo: Renée tenía un corazón generoso y un espíritu gitano, pero en realidad era una guerrera silenciosa que apoyaba a su familia y llevaba el peso de un hogar sobre sus hombros, sin quejarse".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.