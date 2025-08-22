Qué llevó a una paracaidista experimentada a saltar sin activar el paracaídas

Una investigación judicial en County Durham (Inglaterra) ha concluido que la paracaidista Jade Damarell, de 32 años, falleció el pasado 27 de abril tras decidir de manera deliberada no abrir su paracaídas durante un salto. La deportista, con más de 500 saltos en su historial, se lanzó desde 15.500 pies —unos 4.600 metros— sobre unos terrenos agrícolas en Shotton Colliery, donde impactó sin que su equipo llegara a desplegarse.

Damarell, que trabajaba como directora de marketing y residía en Caerphilly (Gales), había puesto fin a su relación sentimental la noche anterior a los hechos. El forense adjunto, doctor Leslie Hamilton, dictaminó que la causa de la muerte fue suicidio, basándose en que la paracaidista no intentó abrir ni el paracaídas principal ni el de reserva y había desactivado el sistema automático de emergencia, pese a que todo el material se encontraba en perfecto estado.

Dictamen del forense

La autopsia realizada en el Hospital Royal Victoria de Newcastle atribuyó el fallecimiento a un "traumatismo contundente" y descartó la presencia de alcohol o drogas. Según se explicó en la vista, las condiciones meteorológicas eran favorables para la práctica del paracaidismo, y Damarell había completado seis saltos con normalidad el día previo.

El inspector Andrew Stephenson, de la policía de Durham, señaló que la fallecida había dejado instrucciones en su teléfono móvil para que pudiera ser desbloqueado tras su muerte. En el dispositivo se localizaron notas dirigidas a familiares, con agradecimientos, disculpas y detalles sobre sus asuntos financieros.

Ruptura sentimental

El doctor Hamilton resumió también la declaración del exnovio de Damarell, quien explicó que ambos habían terminado la relación horas antes del salto. Se conocieron precisamente a través de la práctica del paracaidismo.

Los padres de la fallecida, Liz y Andrew Samuel, que siguieron la investigación de manera remota, difundieron posteriormente un comunicado en el que describieron a su hija como "brillante, hermosa, valiente y verdaderamente extraordinaria". La familia agradeció igualmente las muestras de apoyo recibidas y expresó su voluntad de hablar sin tabúes sobre lo ocurrido para promover una mayor sensibilidad social hacia la salud mental.