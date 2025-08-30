Desarticulada una banda que robó más de un millón de euros en ropa de contenedores

La Policía Nacional ha desarticulado en la Comunidad Valenciana dos grupos delictivos dedicados al robo sistemático de ropa usada en contenedores de una fundación benéfica. La operación se ha saldado con la detención de 13 personas, de entre 28 y 58 años, que se hacían pasar por empleados de la entidad para cometer las sustracciones, empleando para ello "llaves falsas" con las que abrían los depósitos sin levantar sospechas.

Los investigadores han localizado dos naves industriales en las localidades de Ontinyent y Alzira que los delincuentes utilizaban como almacenes logísticos para la mercancía robada. Se estima que la trama sustrajo más de 300 toneladas de ropa, lo que supone en cifras más de un millón de euros.

La investigación se inició el pasado mes de junio, a raíz de la denuncia del responsable de la fundación. En ella, alertaba de un número masivo de robos en sus contenedores que, al no presentar daños, sugerían el uso de copias ilegítimas de las llaves.

Los agentes del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia identificaron a varios individuos que, a bordo de furgonetas de alquiler y vistiendo ropa de trabajo, simulaban ser operarios de la fundación. De esta manera, actuaban a plena luz del día o durante la noche, pasando inadvertidos mientras vaciaban sistemáticamente los contenedores en diversas comarcas de Valencia, Castellón y Alicante.

En una primera fase, los seguimientos policiales llevaron a los agentes hasta una nave industrial en la comarca de la Vall d'Albaida. Durante el registro, los policías sorprendieron a ocho trabajadores ilegales que trataron de ocultarse entre los enormes montones de ropa sustraída. Allí se detuvo también al cabecilla de la trama.

Este empresario lideraba un entramado societario para dar salida a la ropa en el extranjero. Además, empleaba a los trabajadores sin contrato laboral ni medidas de seguridad, encontrándose varios de ellos en situación administrativa irregular. En la nave se intervinieron varias toneladas de ropa, maquinaria industrial y vehículos, uno de ellos de alta gama, propiedad del líder del grupo. Entre los vehículos, se intervino una furgoneta cargada con cerca de 2.000 kilos de ropa sustraída, valorada en casi 6.000 euros, que fue entregada a la fundación perjudicada.

En una segunda fase de la operación, los agentes localizaron una segunda nave en Alzira donde los delincuentes almacenaban la ropa que sustraían a diario. En su interior se hallaron otros 200.000 kilos de ropa robada, que junto al resto de lo intervenido, fue devuelta a la fundación perjudicada.

El operativo se ha saldado con 13 detenidos como presuntos autores de delitos de robos con fuerza y receptación. Al empresario se le imputa, además, un delito contra los derechos de los trabajadores. A uno de los ladrones le constaba una orden de ingreso en prisión.